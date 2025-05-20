旅遊熱點｜首階段9大項目一文看清　「四山」、中環及九龍城上榜

【旅遊業／打卡旅遊／深度遊／舊油麻地警署／九龍城寨／維園／大帽山／鳳凰山／西貢／太平山】政務司副司長卓永興帶領的跨部門旅遊熱點工作組今日（20日）公布，首階段訂立9個旅遊熱點項目，涵蓋社區、歷史文化旅遊路線；香港四大特色山徑；紀律部隊巡禮等，下文將一列出各個項目的詳情。



．香港工業品牌旅遊

．紫花風鈴木園

．維園市集

．特色社區—舊城中環深度遊

．特色社區—香港龍城深度遊

．紀律先鋒巡禮

．開放舊油麻地警署

．「四山」旅遊

．發展前紅磡鐵路貨運碼頭



由政務司副司長卓永興帶領的跨部門旅遊熱點工作組將推行9個旅遊熱點項目。（卓永興FB圖片）

熱點項目︰香港工業品牌旅遊及紫花風鈴木園。（卓永興FB圖片）

旅遊熱點香港｜香港工業品牌旅遊

政府計劃通過旅遊業界組團，開拓「香港製造」工業旅遊，打造供旅客參觀、體驗和消費的旅遊熱點。目前已落實的品牌包括李錦記、奇華、八珍醬園和益力多，預計今年第三季可試行推出。

旅遊熱點香港｜紫花風鈴木園

政府計劃在添馬公園近維港海濱廣泛種植紫花風鈴木，另外在合適的地點種植顯花灌木如簕杜鵑等，打造色彩繽紛的觀賞片區，與中環海濱形成協同效應。相關種植工作料今年年底完成。

熱點項目︰維園市集。（卓永興FB圖片）

旅遊熱點香港｜維園市集

政府計劃善用維多利亞公園的地理及人流優勢，推出「維園市集」，屆時靠近銅鑼灣出口的噴水池廣場及南亭廣場，將設立約30個攤位，提供文創藝術服務、手工藝品和藝術作品。

政府計劃在不同時間舉辦配合市集主題的活動，例如聖誕節及情人節等，以營造藝墟氣氛，維持活動的吸引力。該市集將於今年第四季推出，逢周六、周日及公眾假期舉行。

熱點項目︰特色社區—舊城中環深度遊。（卓永興FB圖片）

旅遊熱點香港｜特色社區．舊城中環深度遊

政府計劃以中環至半山自動扶手電梯系統為中軸，串連鄰近特色景點、店鋪及餐廳酒吧，帶旺沿途零售及餐飲。中環至半山自動扶手電梯系統美化工程，將於今年底前完成，屆時會利用科技引領旅客探索附近的大街小巷。

旅發局與HKwalls合作，將中西區的牆壁變成原創藝術作品，以增加旅客的打卡點，期望將中環扶手電梯系統打造成集藝術文化、歷史建築、美食和酒吧體驗的深度旅遊路線。

熱點項目︰特色社區—香港龍城深度遊。（卓永興FB圖片）

旅遊熱點香港｜特色社區．香港龍城深度遊

政府計劃推行香港龍城深度遊，以《九龍城寨光影之旅》電影場景展作為出發點，透過美食介紹、智慧旅遊等元素，延伸旅客在九龍城區內的體驗，同時帶動地區消費。

旅遊事務署的「城市景昔」旅遊項目，將於今年內擴展至九龍城區，讓旅客通過擴增實境技術，體驗九龍城舊日面貌，包括九龍寨城、啟德機場和「景昔」變遷。

熱點項目︰「四山」旅遊。（卓永興FB圖片）

旅遊熱點香港｜「四山」旅遊

政府計劃善用香港山海都市近在咫尺的特質，發展以山為主題的綠色旅遊，推行「四山」旅遊，包括太平山（爐峰自然步道—西高山段）、鳳凰山（昂坪自然步道—彌勒山段）、西貢海（橋咀郊遊徑）和大帽山（扶輪公園至大帽山觀景台）。

政府將優化山徑設施，例如加設路標及郊遊資訊牌等，並與業界串聯鄰近旅遊點，規劃旅遊行程作宣傳推廣，預計明年底全部完成。

熱點項目︰ 發展前紅磡鐵路貨運碼頭。（卓永興FB圖片）

旅遊熱點香港｜前紅磡鐵路貨運碼頭

前紅磡鐵路貨運碼頭位於維港中央，末端可飽覽港島壯麗的天際線，是欣賞維港美景的上佳地點。政府計劃發展該用地成為特色活動空間，舉辦不同活動，讓旅客可270度欣賞維港景色及港島的天際線。

政府即將開展基本美化工程，同步邀請有興趣營運者提交建議書，預計在明年首季開放給公眾使用。

熱點項目︰紀律先鋒巡禮。（卓永興FB圖片）

旅遊熱點香港｜紀律先鋒巡禮

政府計劃今年第二季協同旅遊業界，為紀律部隊相關博物館開發旅遊產品，包括警隊博物館、香港懲教博物館、消防及救護教育中心暨博物館等，向旅客揭開紀律部隊的神秘面紗。

政府將提供便利措施，為旅行社提供更簡便的預約參觀流程。中長期則向海外旅客推廣與紀律部隊相關的主題路線，增加展品和策劃專題展覽，以提升吸引力。

熱點項目︰開放舊油麻地警署。（卓永興FB圖片）

旅遊熱點香港｜開放舊油麻地警署

政府計劃分階段開放舊油麻地警署部分區域，預料今年開放地面層，設置復刻報案室、開放羈留倉、擴增實境技術照相亭、播放經典警匪片、展示經典警匪片劇照／海報的回憶牆、警察吉祥物供打卡、紀念品售賣等，今年第四季推出。

中期而言，警署周邊現時為工地，估計在二○二六年第四季起，可在舊油麻地警署周邊位置舉辦活動，豐富旅遊體驗。長期規劃是開放整個舊油麻地警署，並用作警隊博物館。