拼湊旅遊熱點　先問「港味」為何

精心策劃半年，發展旅遊熱點工作組公布九大項目好的。政務司副司長卓永興強調，面對激烈的國際競爭和旅客喜好的轉變，香港必須不斷推陳出新，鞏固舊客源，吸引新客流，做到「識變、應變、求變」。文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦提到今年首四個月已有1600萬旅客，數字令人鼓舞，現時除了舉辦盛事和活化大景點外，「希望在全香港提供更多選擇，有更多事情做，從而令他們更想來香港」。



九個項目包括工業品牌旅遊、維園市集、添馬紫花風鈴木園、舊城中環深度遊、香港龍城深度遊、紀律先鋒巡禮、開放舊油麻地警署、「四山」旅遊以及發展前紅磡鐵路貨運碼頭。當中，舊城中環、九龍城和舊油麻地警署順應了遊客探索日常文化和歷史的趨勢，維園市集、紅磡碼頭和紫花風鈴木園有望營造公共空間，「四山」旅遊則提供了在鬧市外很方便就能享受的休閒體驗。

至於「香港工業品牌旅遊」，的成功關鍵在於體驗深度和互動性。日本的橫濱杯麵博物館，就連立法會議員也公費前往取經，就是結合了品牌故事、DIY體驗、限定商品、餐飲等多元化元素。如果只是產品陳列或簡單的生產線參觀，難以長時間吸引遊客。再者，香港的周末市集多在商場舉行，不是D2 Place、南豐紗廠就是PMQ，原因是什麼？維園每星期舉辦市集，吸引力和舒適度會不會是個考驗？

利用 《九龍城寨》的熱潮而推出「龍城深度遊」，以至是以香港警匪片為背景的舊油麻地警署，肯定可以帶動人流。這就好像香港大學成為打卡點，或多或少與《色．戒》、《玻璃之城》有關係。然而這同時反映了，旅遊吸引力需要強大的文化內容作為基礎，不論是電影、電視抑或音樂、動漫等。當港產片連開拍都成問題，電視劇和流行音樂都不再輸出海外和內地，我們還有多少影視IP產生共鳴，帶動旅遊熱潮？

特色社區—舊城中環深度遊 以中環至半山自動扶手電梯系統為中軸，串連鄰近特色景點、店鋪、餐廳酒吧，帶旺沿途零售及餐飲。（資料圖片／林靄怡攝）

宜居的城市才能吸引旅客

誠如副司長所強調，旅客愈來愈看重「香港特色」和「港味」。然而「港味」是什麼？是食肆限時90分鐘，午飯不得不搭枱？抑或是密麻麻的高樓令人不見天日，缺乏公共空間的城市規劃？所謂的新常態旅遊模式，說到底就是「旅遊生活化」——遊客渴望體驗真實的日常生活，搭電車、食茶餐廳。所以一個城市要本身宜居，才能留得住遊客。「港味」不是一兩個旅遊熱點可以代表，而是這個城市的生活文化、運作模式，一種由內而外的氣質。

乍聽抽象，但想想日本的城市美學，以至他們的細膩禮貌。還有巴黎的浪漫悠閒，倫敦的多元與貴氣，曼谷的熱情與隨性⋯⋯每個城市的空間佈局、建築風格、公共空間的使用方式，都形成一種獨特的氛圍（vibe）。我們若要推廣「港味」，公共空間的設計、街道的步行體驗、建築的風格和美學以及對「生活感」的營造，就顯得尤為重要。一個缺乏呼吸感和美學關懷的城市環境，不是在機場種植幾棵黃花風鈴木和櫻花，就能令旅客神往。

在添馬公園打造紫花風鈴木園，與中環海濱景區產生協同效應，或許可以為高密度的城市背景帶來一種「微和」，與日本建立在環境美學和季節傳統的賞花文化當然毋庸相比。我們更要做的是「由內到外」塑造城市魅力，為「旅遊生活化」提供堅實的基礎。是一種重視效率而又不失閒情逸致的生活方式？是國際化得來又本土市井的特色？抑或是靈活變通、什麼都有可能的體驗？

由「由內到外」的城市塑造

環顧全球成功的旅遊城市，無不擁有鮮明的個性。不論是倫敦歷史文化與現代都市的並存，東京傳統與科技的完美融合，抑或是曼谷充滿活力的都市體驗。就連土耳其伊斯坦堡也以東西方文明交匯的獨特歷史魅力，成功轉型為新潮的古都，令人印象深刻。這些城市之所以成功，不只是因為有「旅遊熱點」，更是因為其城市規劃、生活文化和核心故事共同塑造了一種氛圍，讓遊客感覺既能觀光、打卡，也能「生活」在其中。

我們的九個項目相信可以令旅客留多一天半天，消費多三五百元，但真正的挑戰在於行程結束之後，他們會否念念不忘，是否仍想再來。我們有必要認真看待香港的定位，將「香港故事」融入城市規劃的各處。在「旅遊生活化」新趨勢下，如果遊客感受不到這個城市的性格和敘事、日常生活的宜居之處，維港再美，打卡放上社交媒體不是一次就夠了嗎？