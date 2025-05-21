城規會以丁屋需求為由拒改土地用途　官指評估錯誤令須重新考慮

發展商2023年欲在西貢惠民路WM酒店旁發展低密低分層戶及洋房，並要求把相關用來改為住宅用地，惟城規會卻稱需預留土地應付丁屋需求而否決其申請。發展商不服城規會決定申請司法覆核。高等法院法官今（21日）頒下判辭，認為城規會錯誤評估丁屋的需求，裁定發展商勝訴，推翻城規會的決定，並下令城規會需重新考慮發展商的申請。



申請人為慧采有限公司及Salechoice Properties Limited，答辯人為城規會。

申請人慧采有限公司及Salechoice Properties Limited要求改土地用途被拒，向高等法院提司法覆核，成功推翻城規會決定。(黃浩謙攝)

申請人要求將西貢惠民路附近地方更改其土地用途。（翁鈺輝攝）

欲將14.2萬平方呎土地改作住宅用途

申請人於2020年底向城規會申請，把西貢沙下一幅約14.2萬平方呎的「鄉村式發展」用地，改劃成為「住宅（乙類）」用途。城規會認為需預留土地以應付興建丁屋的需求，否決申請。

2023年再作申請欲建168伙

申請人於2023年修訂後再作申請，地盤面積減少4.1%至13.6萬平方呎，以興建3幢分層住宅大樓和14幢洋房，提供合共168伙。此外，申請人預留土地以興建丁屋，並指該地可興建11楝丁屋，規劃署預計該地可興建6揀丁屋。城規會以相同理由再否決。

地政總署未收到建丁屋申請

申請人因此提出司法覆核，挑戰城規會於2023年的決定，並指城規會錯誤考慮丁屋的需求。申請人指，地政總署於2013至2023年間，未有收到申請在涉案地方興建丁屋。

村代表指無村民有意建村屋

此外，申請人於2020至2023年間，和沙下的村代表和西貢鄉事委員會的主席多番開會，主席和村代表均不認為有村民有意興建村屋。此外，申請人指有12人於2013年前，申請興建丁屋。但他們已把其土地售予申請人，因此其申請已不再有效 。城規會錯誤認為該12人日後或再作申請。

申請人認為，該12人不可以再申請興建丁屋，在此情況下，申請人預留土地興建丁屋，可滿足需求。

該12人已無資格再申請建丁屋

法官認為，丁屋政策是准許原居民一生中，可以一次申請興建丁屋。若原居民成功申請，他只可使用該次權利興建，否則便會失去該權利。法官接納申請人對丁屋政策的詮釋，認為城規會錯誤認為該12人仍有資格再申請興建丁屋，從而評估該些對丁屋的潛在需求。因此裁定申請人勝訴，推翻城規會的決定，城規會需重新考慮申請人的申請。

案件編號：HCAL640/2024