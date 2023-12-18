指灣仔重建項目對交通安全造成影響　多個單位聯合覆核城規會決定

有財團欲將灣仔聖佛蘭士街及秀華坊一帶舊樓改建28層高住宅物業，並向城規會提出申請，獲批規劃許可，但慈善機構「黑暗中對話」及灣仔區認會主席等卻認為，規劃未顧及殘疾人士的需要，更可能對交通安全造成影響，他們於上周五(15日)入稟高等法院，要求覆核城規會的決定。



申請人分別為，聖佛蘭士街3、5、7號及皇后大道東61號的開發商巧福發展有限公司（HOSTFORD DEVELOPMENT LIMITED）、慈善機構黑暗中對話（香港）基金會、灣仔區議會主席黃宏泰；答辯人為城市規劃委員會；堅雄有限公司、滿盈發展有限公司及仲堅有限公司則被列為有相關利益人士。

慈善機構黑暗中對話等單位，聯合入稟高等法院，求覆核城規會在灣仔區的重建決定。

重建28層高住宅物業提供216單位

入稟狀指，建議作重建的聖佛蘭士街路段，有一條斜度為1:6的斜路，和一條單向行車道，行人道由樓梯和平路交替組成，該斜坡腳下未設行人道。城規會於2021年12月就重建地段批出規劃許可，有利害關係方則於2022年12月申請將該地重建，為一幢樓高28層提供提供216伙的住宅大廈。

指計劃會對交通造成影響

三名申請人均曾就該重建計劃提出反對意見。巧福指該計劃的佈局會對交通造成影響和有安全問題，建議興建行人天橋和無障礙設施作為替代方案；

斜度令輪椅人士難以使用

黑暗中對話則指，聖佛蘭士街的斜路不利於殘疾人士使用，其斜度難以供坐輪椅的人士使用。而在重建計劃中，雖設電梯的24小時無障礙通道，但該設施位於斜坡中間，實際上不利於輪椅的人士取用。基於聖佛蘭士街的道路情況，黑暗中對話提議興建行人天橋，以供殘疾人士使用。

計劃可能令行人道使用量大增

灣仔區議會主席黃宏泰亦指出，灣仔的居民對於重建計劃抱有很大的憂慮。黃指出，在重建計劃實施後，預計住在該地段的年輕夫婦和兒童將激增，或引致行人道的使用量大增，居民因而對消防、人群和交通疏散有擔憂。惟申請方的上述建議最終未獲城規會接納。

申請方認為相關決定違法和不合理，要求法庭頒令推翻城規會的決定。

案件編號：HCAL 2260/ 2023