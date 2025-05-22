MCL荷里活戲院結業半年終翻生　門外封圍板　影藝接手將重新開業

【結業潮／電影業／戲院／MCL荷里活／影藝戲院】近年電影及戲院業界處於「冰河時期」，由2020年至今已有最少26間戲院宣布停業或結業，當中便包括今年1月正式結業的「MCL CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院」（MCL荷里活）。不過俗語有云「一雞死一雞鳴」，該址過往曾經歷三次易手，近日便有網民發現戲院舊址封有圍板，由影藝戲院接手即將重新開業，但暫時未知確實日期。



翻查資料，影藝戲院為國有電影企業紫荊文化集團所屬，近年疑有不斷擴展的趨勢，例如先在2021年接手「UA青衣城」，2023年再接手「銅鑼灣JP戲院」，連同即將開張的上址，即增至三間戲院。



「MCL荷里活」舊址近日已封有圍板，將由影藝戲院將會接手。（網上圖片）

「MCL荷里活」去年12月暫停結業。（資料圖片／黃浩謙攝）

MCL荷里活戲院今年1月停業 圍板見改名「Cineart Cinema」

由2020年至今，本港已有最少26間戲院宣布停業或結業，當中便包括今年1月停業的「MCL CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院」（MCL荷里活），計同6月2日起停業的嘉禾海運戲院，將共有27間。當時已有市場傳聞稱，將有其他院線願意成為白武手接手。

「MCL荷里活」舊址近日已封有圍板，印上「敬請期待 CINEART CINEMA COMING SOON！」，即影藝戲院接手將重新開業，但暫時未知確實日期。而該戲院品牌的英文名稱，也由原來的「Cine-Art House」改成「Cineart Cinema」。

「MCL荷里活」去年12月暫停結業。（資料圖片／黃浩謙攝）

「MCL荷里活」前世今生 嘉禾及百老匯院線曾易手

翻查資料，首代荷里活廣場戲院為嘉禾與Roadshow Village合營而成的「GV荷里活戲院」，澳洲財團退出經營後改為「嘉禾荷里活」，其後百老匯院線接手成為「荷里活百老匯」，直至2022年夏天再變成「MCL荷里活」。

「MCL荷里活」全院面積約3.8萬平方呎，分為兩層提供6個影廳，提供約1,611個座位，可謂東九龍最大型的戲院之一。

銅鑼灣影藝戲院。（資料圖片／歐嘉樂攝）

影藝戲院將擴展至3間 近年有不斷擴展趨勢

接手的影藝戲院早於1988年成立，屬於銀都機構旗下的戲院品牌，若不計算即將開張的戲院在內，目前共營運兩間戲院，分別位於銅鑼灣及青衣城。至於銀都機構為紫荊文化集團旗下的香港影視製作及發行公司，亦是內地在境外唯一的大型國有電影企業。

其實影藝戲院近年有不斷擴展的趨勢，在UA院線全線結業後，先在2021年7月接手「UA青衣城」，再在2023年接手Cinema City經營的「銅鑼灣JP戲院」，今年再接手上述的「MCL荷里活」。