戲院結業｜6年約27間「謝幕」　UA全線6間離場　嘉禾院線2年執5間

近年電影、戲院行業處於「寒冬期」，部份院線旗下戲院陸續結業，由2020年至今已有至少26間戲院停業或結業，嘉禾院線今日（21日）宣布，旗下的海運戲院將於下月2日結束營業，令戲院「謝幕」數量增至27間；單計嘉禾院線在近2年內，連同今次海運戲院共有5間戲院與市民告別。



嘉禾院線今日（21日）宣布，旗下的海運戲院將於6月2日結束營業。（嘉禾網頁）

嘉禾院線今日（21日）宣布，旗下的海運戲院將於6月2日結束營業。（嘉禾網頁）

UA院線2021年全線退場

戲院結業潮自2020年開始出現，其中UA院線6間戲院更在2021年全線退場，部份由其他院線接手。可是，其後3年，即由2022年至2024年，每年都有多間戲院宣布離場，其中2022年先後有元朗戲院、銅鑼灣VICTORIA及荷里活百老匯戲院；2023年則有嘉禾粉嶺、THE ONE百老匯及銅鑼灣的Cinema City JP戲院。

至去年，戲院結業潮更加出現高峰期，共有9間戲院停業或結業，結業的包括嘉禾啟德、總統戲院、九展星影匯、旺角朗豪坊Cinema City、MCL海怡戲院、九龍城廣場影藝戲院；停業的則有北角匯ACX戲院、荷里活廣場MCL及嘉禾V WALK戲院；而除了北角匯ACX戲院，其餘兩間都分別於今年1月及4月正式宣告結業。

2021年3月8日，UA院線發出新聞稿，指因疫情及長期的經營壓力，宣佈結束營業。圖片攝於旺角新世紀廣場UA戲院。（資料圖片/梁鵬威攝）

北角新光戲院結業後接手黃埔嘉禾 改名新光黃埔

來到今年，未計嘉禾海運戲院，已有4間戲院宣告結業，包括旺角新寶戲院、北角新光戲院、黃埔嘉禾戲院，還有將於本月28日結業的MCL康怡戲院；其中黃埔嘉禾原址已由新光戲院負責人李居明租下，將改名為新光黃埔，預計今年暑假開業。

結業戲院中，以嘉禾院線最多，由2023年11月至今已4有間戲院告別觀眾。今日嘉禾院線再宣布，旗下位於尖沙咀海運大廈的海運戲院亦將於下月2日結業，換言之，嘉禾院線2年內共有5間戲院結束營業。

2020年至2025年結業戲院：

2020年：筲箕灣L Cinema

2021年：UA全線6間戲院

2022年：銅鑼灣VICTORIA、元朗戲院、荷里活百老匯

2023年：CINEMA CITY銅鑼灣JP、THE ONE 百老匯、粉嶺嘉禾

2024年：啟德嘉禾、銅鑼灣總統戲院、海怡MCL

2025年：旺角新寶、北角新光、黃埔嘉禾、嘉禾海運戲院

