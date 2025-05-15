結業潮︱MCL康怡戲院宣布租約期滿5.28起結業　今年第4間戲院離場

再有戲院宣布結業！MCL院線旗下、位於港鐵太古站上蓋的康怡戲院，今午（15日）在社交平台發文公布，因租約期滿，將於5月28日起結束營業。 帖文又指，期待日後在其他MCL戲院與公眾再次見面，並感謝觀眾多年來的支持。



（康怡戲院網頁截圖）

康怡戲院，今午（15日）在社交平台上發文，指因租約期滿，將於5月28日起結束營業。（MCL Cinemas Facebook）

康怡戲院設有5間影廳，提供706個座位，以2D、3D及4D等不同播放制式播放電影。2017年時，康怡戲院更進行了大規模改建工程，率先引入全港首間「MX4D動感影院」。而在今年一月，康怡戲院就曾推出優惠吸引觀眾，正價2D戲票只售50元，長者票價亦只需30元。

今年一月，康怡戲院就曾推出優惠吸引觀眾。（康怡戲院網頁截圖）

今年開始到目前僅5個月，已有三間戲院宣布結業，包括北角的新光戲院、旺角的新寶戲院以及嘉禾黃埔戲院，連同今次宣布離場的MCL康怡戲院，為今年第四間戲院結業。不過，新光戲院負責人李居明早前宣布已租下嘉禾黃埔原址，並會改名為「新光黃埔」經營。