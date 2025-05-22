將軍澳線暫停．回家攻略｜港島東打工仔3招回家　坐港鐵要兜大圈

【將軍澳線／港鐵／交通攻略】港鐵今日（22日）5時許表示由於電力供應受阻，將軍澳線（將軍澳綫）服務暫停，列車未能過海。究竟在港島東上班的軍澳澳及九龍東居民，又應如何最快捷返回東九龍東或將軍澳一帶？下文將簡單講解三種主要方式。



2025年5月22日，由於電力供應受阻，將軍澳線（將軍澳綫）服務暫停。（羅國輝攝）

2025年5月22日，由於電力供應受阻，將軍澳線（將軍澳綫）服務暫停。（羅國輝攝）

若以鰂魚涌商業區的打工仔為例，本來可在鰂魚涌站乘坐將軍澳線過海，惟受到將軍澳線暫停影響，若不想乘坐的士或網約車，只能夠改坐巴士或渡輪等公共交通工具，或乘坐港鐵港島線再轉乘東鐵線或荃灣線過海，再坐觀塘線到調景嶺站，然後轉接駁巴士。

目前港鐵已安排接駁巴士路線往來受影響的車站，包括︰

1. 將軍澳站來往康城站；

2. 康城來往寶琳站，沿途停坑口站、將軍澳站和調景嶺站；

3. 尖東站往將軍澳站



綜上所述，市民可採用以下多種方式過海返回東九龍東或將軍澳。

港鐵已安排接駁巴士路線往來受影響的車站。（西貢區議員譚竹君提供圖片）

方法一︰在鰂魚涌回將軍澳

可坐港島線到北角站，到原新光戲院出面的巴士站，乘搭過海巴士站如601線、619線等到觀塘法院站，過馬路到觀塘泳池外巴士站，乘搭入將軍澳的巴士；如住在坑口站及寶琳站一帶，則可搭690線直手山卜廿女。如是住調景嶺，可以改坐港鐵觀塘線往調景嶺站。

先從鰂魚涌站乘坐港島線往金鐘，再轉乘東鐵線往紅磡，再轉乘屯馬線往尖東，再坐上港鐵的接駁巴士回將軍澳。

另一是坐東鐵線往紅磡，再轉乘屯馬線往鑽石山站，後轉觀塘線到調景嶺站，然後坐接駁巴士到區內各區。

方法二︰城巴796P或796X

先從鰂魚涌站乘坐港島線往金鐘，再轉乘東鐵線往紅磡，再在紅磡乘坐城巴796P或796X返回將軍澳。（城巴796P或796X在尖沙咀及尖東也設有上車站。）

北角碼頭坐渡輪已有不少市民在排隊等待渡輪。（香港01記者攝）

北角碼頭坐渡輪已有不少市民在排隊等待渡輪。（香港01記者攝）

北角碼頭坐渡輪已有不少市民在排隊等待渡輪。（香港01記者攝）

方法三︰北角碼頭坐渡輪

先從鰂魚涌站乘坐港島線往北角，再在北角碼頭坐渡輪往紅磡，再在紅磡乘坐城巴796P或796X返回將軍澳，或是到尖東坐上港鐵的接駁巴士。不過尾班船在晚上7時半開出。