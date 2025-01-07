將軍澳「茶飯叁少」擔擔麵含過量致病菌　每克超標17倍　已停售

食環署食物安全中心今日（7日）公布，將軍澳TKO Gateway商場「茶飯叁少」有擔擔麵樣本，被檢出含過量致病菌「產氣莢膜梭狀芽孢桿菌」，超出法例上限17倍。中心正跟進事件，並指該食肆已按中心指示停售和棄置該食品。



將軍澳TKO Gateway商場「茶飯叁少」有擔擔麵樣本被檢出含過量致病菌。（網上圖片）

食安中心指，中心日前跟進一宗相關食物事件時，在將軍澳TKO Gateway商場「茶飯叁少」抽取擔擔麵樣本進行檢測。結果顯示，樣本每克含18萬個「產氣莢膜梭狀芽孢桿菌」。根據《食品微生物含量指引》，每克即食食品含超過一萬個「產氣莢膜梭狀芽孢桿菌」即屬不滿意。

食肆已停售及棄置含菌量超標擔擔麵

中心已即時派員到該食肆調查及抽取食物樣本作化驗，並知會該違規事項。該食肆已按中心指示停售和棄置該食品。中心亦已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆改善食物烹調流程，以及進行徹底清潔和消毒。中心又指，會繼續跟進事件和採取適當行動，

中心指，「產氣莢膜梭狀芽孢桿菌」廣泛分布於自然環境中。大量配製的食物，尤其是已煮熟的肉類和家禽菜式，如在烹煮後長時間放在室溫下冷卻，風險偏高。進食含過量產氣莢膜梭狀芽孢桿菌的食物，可能引致徵狀如腹痛和腹瀉。