財政預算案．2元乘車｜將軍澳巴士站直擊　逾半長者無拍卡減車費

新一份財政預算案下周三（26日）公布，會否收緊長者2元乘車優惠計劃成焦點。部份長者「長車短搭」受到批評，但也許是無得選擇；不過當有得選擇幫政府節省公帑，長者乘客又會否盡公民責任？



現時九巴在將軍澳等區域推行「區域性短途分段收費計劃」，任何乘客乘搭指路線及在指定車站下車後，在巴士站分段收費機拍卡，可獲退回部份車費。記者本月12日到將軍澳翠林邨出觀塘方向的巴士站觀察，在一小時內約50位長者乘客中，少於半數下車後有拍卡，政府因而需補貼扣除2元後的長者車費，若乘客在65歲以下，要補貼扣除2元後的成人車費。



有長者稱不知道落車後要拍卡；但也有人明知而不拍卡，「有2蚊優惠，費事搞咁多嘢」、「孫女（車費）貴啲（會拍卡)，長者2蚊就無用」。



九巴5區域設短途分段收費

九巴目前在屯門、元朗、天水圍、北區和將軍澳/西貢區實施「區域性短途分段收費計劃」。以將軍澳為例，在區內乘搭15條路線巴士，在指定車站前下車並在分段收費機拍卡，成人只需付5.8元，65歲或以上長者車費減半至2.9元。

以由坑口往荃灣西的290路線為例，成人車費12.1元，65歲或以上長者乘客車費減半至6.1元。65歲或以上長者以樂悠咭乘車，下車後拍卡，扣除長者自付的2元後，政府只需補貼0.9元；但若沒有拍卡，補貼金額為4.1元。倘樂悠咭持有人介乎60至64歲，車費與一般成人一樣，拍卡後政府補貼4.1元，不拍卡的話，政府要補貼10.1元。

至少8條分段收費巴士線途經翠林邨

記者本月12日到將軍澳翠林邨巴士站觀察，可見設有一部分段收費拍卡機，不過旁邊則未見列載可享有分段乘車優惠的巴士線。翻查資料，至少有8條途經翠林邨的巴士線，可享有分段乘車優惠，包括93K（寶林總站往旺角東站）、98A（寶林總站往牛頭角站循環線）、290（坑口北往荃灣西）等路線；部份在翠林邨停站的巴士線如93A（寶林總站往觀塘碼頭）等則未有納入計劃之內。

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直擊約50名長者乘客 少於一半落車後拍卡

下午3時許，記者在翠林邨巴士站逗留約一小時，其間有約20多輛巴士「埋站」，下車的人群之中，目測長者佔當中約五分之一，有逾50人。記者統計少於一半長者使用分段收費拍卡機，有白髮斑斑的乘客，即使乘坐納入分段優惠計劃的巴士線，卻沒有拍卡。

長者不拍卡理由：貪方便、已有2元優惠

翠林邨居民、年屆七旬的鄭先生說，雖然知道要用分段優惠拍卡機，但不少長者貪方便就沒有拍卡，他又坦言自己較少拍卡，「有2蚊優惠，費事搞咁多嘢。」年屆七旬的翠林邨居民鄧女士亦自言沒有用拍卡機，但孫女則有使用，稱「孫女（車費）貴啲，長者2蚊就無用。」被問到會否浪費公幣，她未有正面回應，然後離去。

拍卡長者：不用浪費政府公帑 要替政府節省開支

年過65歲、正在使用樂悠咭的朱女士，有於落車後拍卡。她受訪時稱，平均一星期坐2至3次巴士，每次都會用拍卡機，「唔使嘥政府咁多錢。」她說，留意到有長者曾乘搭機場巴士前往同區其他地方，也有部份長者不知道落車後要拍卡，估計因巴士公司宣傳不足。她認為區內已設有多部分段收費拍卡機，而且位置顯眼。她說遇到沒有拍卡的長者時，會上前提醒，自己亦避免乘搭車費較貴的交通工具。

年過65歲的劉先生稱，平均一星期坐4至5次巴士，起初他沒有使用分段優惠拍卡機約一年，認為有政府補貼，後來在妻子提醒下，便覺得要替政府節省開支，故現時每次都會用拍卡機。他估計部份長者或因趕時間及依賴政府補貼，便沒有使用拍卡機。他同樣認為，雖然分段收費拍卡機在將軍澳區很常見，但宣傳不足，希望政府和傳媒配合宣傳。

調整2元乘車優惠意見不一 有市民估計林鄭沒料到財政緊絀

對於調整60至64歲的2元乘車優惠，市民意見不一。劉先生指贊成取消或限制乘車優惠，以免浪費公幣，又指估計時任特首林鄭月娥推行政策時沒料到現時會財政緊絀。年屆七旬的鄭先生則表示，不希望取消優惠，但若取消都「無計」。平日會使用分段優惠拍卡機的朱女士同樣稱，不希望取消優惠，並說自己不是經常乘巴士。