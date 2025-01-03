人類偏肺病毒｜將軍澳傳有屋苑要求外來者探熱　居民外賣員稱未見

近日「人類偏肺病毒」（hMPV）內地肆虐，網傳將軍澳慧安園周四（2日）起實施防疫措施，外來者包括外賣員、速遞員等須先探熱，才能上樓。記者今（3日）到慧安園並向外來人士及居民了解，他們均表示屋苑沒有相關防疫措施，毋須探熱就能上樓，有保安指探熱器一直都置於大堂，未曾收回。對於有關傳聞，屋苑管理公司稱稍後回覆。

呼吸系統專科醫生表示，人類偏肺病毒在全球已風土化多年，現時在港未見大規模感染，市民毋須太擔心，而該病毒的感染者較少出現發燒症狀，因此探熱措施並非辨識患者的有效方法。



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將軍澳慧安園保安表示，探熱器一直都置於各座大堂，未曾收回。（夏家朗攝）

保安指探熱器一直置於大堂

近日「人類偏肺病毒」（hMPV）在內地肆虐，本港流感及新冠病毒亦呈上升趨勢。網傳將軍澳慧安園昨起實施防疫措施，外來者包括外賣員、速遞員等須先探熱，才能上樓。記者今到慧安園，屋苑範圍及四座住宅外均不見相關措施的告示，向速遞員一外賣員了解，他們均表示上樓前毋須探熱。保安則表示，探熱器一直都置於大堂，未曾收回。對於有否實行措施，屋苑管理公司指稍後再作回覆。

居民稱因感冒外出都有戴口罩 要求外來人士探熱不壞：橫掂有工具

近八旬居民莫小姐表示，沒發覺屋苑要求外來人士上樓前要探熱，或宣傳任何防疫措施。近日流感高峰期，她指自己也感冒，咳了大半個月，外出都有戴口罩，「保護好自己」。至於需否要求外來人士探熱，她認為會較好，「大家都放心，橫掂有工具（探熱器）」。

另一名居民周先生表示最近也感冒，差不多痊癒。他同樣不見屋苑實施外來人士要探熱的措施。對於流感，他指「當然有點擔心」，但屋苑已有每日消毒大樓，認為都是預防為主。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片 / 林若勤攝）

專科醫生梁子超稱少患者現發燒 探熱非辨識有效方法

呼吸系統專科醫生梁子超表示，人類偏肺病毒在全球已風土化相當長的時間，其感染症狀主要出現於上呼吸道，類似感冒，而現時在港未見有大規模的感染，因此市民不太需要擔心；又指該病毒的感染者較少出現發燒症狀，探熱並非辨識患者的有效方法。

在全球風土化 人類有一定抗體 毋須太擔心

他又提到，由於該病毒已風土化多年，不少人都曾受感染，有一定抗體，現時其他地區出現的爆發，是由於疫情期間人類活動減少所致的免疫疲勞，不會造成太大威脅。

不過他提醒市民，尤其是長者、幼童或長期病患，在外遊期間應注意當地的最新感染情況，有需要時可戴口罩防止感染。