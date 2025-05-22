孟加拉夫婦涉殺47日大兒子　醫生指傷勢似即日造成　父母應覺嚴重

孟加拉裔父母涉虐殺47日大幼子案，今(22日)在高等法院續審。曾替死者進行手術的醫生供稱，男嬰送院時頭顱內出血和嚴重，且腦部腫脹，故為他進行緊急腦部手術，惟未能把男嬰救回。他相信男嬰頭部傷勢是即日的外傷造成，不能排除是激烈搖晃，至於男嬰父指可能長子曾跳至男嬰身上，醫生認為亦不能排除，但他指47日大的嬰兒仍相當脆弱，父母眼中這樣大的孩子受任何一個傷都，應會覺得嚴重，不會視之為正常。



兩名被告均為孟加拉裔，男被告Hossain Md. Imran（32歲）及女被告Akter Mrs Farzana（28歲），被控1項謀殺和1項虐兒罪，指他們於2019年8月30日在香港，謀殺Hossain Iyman（中文名字為何義文），及在同月8至24日對何義文(下稱：義文)故意襲擊、虐待和忽略。

兩名被告否認虐殺幼子在高等法院受審。(黃浩謙攝)

兩名被告先把兒子何義文送到明愛醫院。（黃浩謙攝）

因義文情況嚴重，之後被轉送往瑪嘉烈醫院治療。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

義文腦硬膜出血情況廣泛

瑪嘉烈醫院腦外科顧問醫生保延聰今作供時，義文在轉送至瑪嘉烈醫院前，在明愛醫院已替他進行腦素描。醫生根據該腦素描，診斷義文顱內出血和嚴重腦部腫脹。他補充，義文腦硬膜下出血，其出血情況廣泛，包括大腦兩邊。此外，義文當時亦有急性腦膜下血腫。

情況緊急即作開腦手術

由於當時義文的情況相當差，尤其小腦出血情況較嚴重，醫生決定替他進行緊急手術。手術在8月24日進行手術 ，涉及兩部份，一部份為顱骨切開術，希望為小腦減壓，並取出血塊；另一部份涉監測顱內壓力。醫生作手術時，未看到相當大的血塊可取出。同時義文的腦壓仍然很高。義文於同月30日，宣告不治。醫生在其報告稱，相信義文頭部的傷勢屬新近，是送院當天造成。

相信傷勢當天做成

醫生今在庭上解釋，義文有腦部出血和水腫，相信這是都是由外傷造成，同時不能排除是激烈搖晃引致。就義文的父母講及兒子的病史，其中母親指於2019年8月24日早上到義文的哭泣，她發現長子躺在義文的身上和臉上，其後義文的情況轉差。父親則稱可能長子曾跳至義文身上。醫生稱，不能排除兄長從高處跳在義文身上，引致其身上的可能性。

47日大的嬰兒仍很脆弱

但醫生補充，不能知悉父母所言是否屬實。他指47日大的嬰兒很脆弱，若義文的兄長從高處跳在義文身上，或坐在其身上，其雙親不會視之為正常，謂：「覺得作為香港人，BB喺47日大，2、3個月，佢受任何一個傷，父母都會覺得嚴重。」

兩被告見義文有異先洗澡等才送兒入院

控方案情指，兩被告於2019年8月24日早上發現義文情況異常，兩夫婦先各自洗澡，男被告並到當舖典當妻金器，及待長子穿好衣服及拿嬰兒車，之後才把義文帶到明愛醫院。義文同日轉送瑪嘉烈醫院施開腦手術，留醫6天，同月30日宣告不治，當時僅53天大。兩名被告被捕後強調沒有襲擊義文，並指義文傷勢是22月大的長子造成的。

案件編號：HCCC296/2023