精進建築釘牌　發聲明稱極度遺憾　將研上訴　憂拖慢資助房屋落成

發展局今日（22日）公布拒絕「精進建築有限公司」續牌。該公司2020年至2023年涉及三宗嚴重工業意外，導致五人死亡，將於6月20日從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。



精進建築晚上發表聲明，指公司仝人對不獲續牌極度遺憾，已諮詢法律意見，研究就屋宇署的決定提出上訴。



精進建築現時正承建房協及房委會的資助出售房屋及公屋共7,600伙，房協及房委會都表示，會在兩個月內，更換承建商。精進建築稱「擔心會拖慢7000多個資助房屋單位的落成時間，增加十億元計的建築成本」。



被除名的精進建築工程有限公司屬興聯集團旗下。（資料圖片／蘇煒然攝）

發展局今日公布，「精進建築有限公司」被拒絕續牌，將於6月20日從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。（資料圖片／朱永倫攝）

5月22日，發展局公布「精進建築有限公司」被拒絕續牌，將於6月20日從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。（洪戩昊攝）

精進建築：自安達臣道意外發生後已要求團隊嚴格遵守安全標準

精進建築晚上透過母公司興聯集團的網頁發表聲明，稱已收到屋宇署通知，公司的續牌申請被拒絕，精進建築仝人表示極度遺憾，亦已諮詢法律意見，研究就屋宇署的決定提出上訴。

精進建築又指，自2022年9月安達臣道意外發生後，已全面檢視工作流程，要求團隊嚴格遵守安全標準，提升地盤工友的安全意識，減低潛在風險。兩年來，精進建築的地盤安全水平大大提升，並得到獨立專業審計的確認。

精進建築晚上透過母公司興聯集團的網頁發表聲明。（網頁截圖）

稱已提出增加一名獲授權簽署人 惟被當局拒絕

精進建築並透露，在申請續牌之餘，同時亦要求增加一名獲授權簽署人，惟有關要求同時被當局拒絕。精進建築已諮詢過資深大律師意見，確認根據屋宇署的作業備考，當局需要處理相關申請，並已將有關意見提交當局考慮。精進建築指，會研究就有關決定提出上訴。

精進又稱，過去兩年公司的運作因續牌事宜受到嚴重影響，「但一直迎難而上，盡力爭取準時交樓，以免影響公屋輪候，和其他工程項目的進度。」

指令資助房屋單位建築成本增加10億

精進又在聲明最後稱，「如今屋宇署決定不予我們續牌，我們擔心會拖慢7,000多個資助房屋單位的落成時間，增加十億元計的建築成本，亦會令千計工友的飯碗受害，我們對此深感難過。」

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