精進建築釘牌｜涉3公營房屋項目共7600伙　最新落成時間推遲一年

發展局今日公布，2020年至2023年涉及三宗嚴重事故導致五人死亡的「精進建築有限公司」，被拒絕續牌，將於6月20日從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。



當局指，現時精進建築手頭上有六個項目，包括兩個房委會公屋項目，一個房協資助出售房屋項目，預計有關項目會延誤數個月時間。政府會考慮不設公開招標，讓接手承建商盡快進場，以免影響進度，保障分判商及工人。



翻查資料，精進建築兩個房委會項目為東涌雋東邨及屯門滿田邨，合共有6,200個單位，落成時間由原定2024/25年度完工推遲至2025/26年度。房協項目則為曾發生塌天秤3死意外觀塘安達臣道R2-2項目，涉約1,400伙，由已推遲2026年成，再延遲至2026/27年才落成。



5月22日，發展局公布「精進建築有限公司」被拒絕續牌，將於6月20日從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。（資料圖片／朱永倫攝）

5月22日，發展局公布「精進建築有限公司」被拒絕續牌，將於6月20日從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。（洪戩昊攝）

發展局局長甯漢豪今日在記者會中提到，現時精進建築手頭上有六個項目，包括兩個房委會公屋項目，一個房協資助出售房屋項目。另外三個項目中，一個為柴灣政府大樓，一個為港大學生及員工宿舍，餘下為房委會的地下隧道項目。

2024年11月8日，逾50名二判工人到房屋署東涌雋東邨地盤追薪。（資料圖片／蔡正邦攝）

2024年11月8日，逾50名二判工人到房屋署東涌雋東邨地盤追薪。（資料圖片／蔡正邦攝）

房委會：以多方面措施盡量降低影響

翻查資料，房委會轄下東涌雋東邨5,200個公屋單位及屯門滿田邨1,000個公屋單位，為精進建築負責。根據上周四（15日）房屋局更新的公營房屋預測建屋量，兩個項目原定2024/25年度完工，最新顯示需2025/26年度才建成。

房委會回覆查詢指，由於工程項目早前已出現延誤，加上現時終止合約和更換承建商，估計落成日期會再有延誤，難免對公屋綜合輪候時間有壓力。就此，房委會會繼續以多方面措施提速落成其他公屋工程項目，以盡量降低影響。

▼ 2022年9月7日 房協安達臣道R2-2項目地盤一個天秤突然倒塌▼



+ 1

房協資助出售房屋一推再推 延至2026/27年才落成

至於房協資助出售房屋的觀塘安達臣道R2-2項目，2022年9月地盤曾有重65噸的天秤倒塌，釀成3死6傷。項目涉約1,400伙，房協早前已宣布預計落成時間由2025年延至2026年，最新則延至2026/27年才落成。

房協表示，安達臣道R2-2地盤仍在建築階段，精進建築現時只承造項目地盤的上蓋工程，房協會盡快與精進建築作跟進，爭取安排新承建商盡快在精進建築離場後兩個月內進場，接手完成餘下工程，盡力減低影響，預計對完成項目的時間影響不大。

2024年11月19日，精進建築的水務署暨懲教署總部大樓項目，近200名二判工人，指遭欠薪兩個月，涉及金額近1,000萬元。約40名工人代表，在地盤外拉橫額及喊口號追薪。（資料圖片／黃偉民攝）

2024年11月19日，精進建築的水務署暨懲教署總部大樓項目，近200名二判工人，指遭欠薪兩個月，涉及金額近1,000萬元。約40名工人代表，在地盤外拉橫額及喊口號追薪。（資料圖片／黃偉民攝）

柴灣水務署和懲教署總部大樓推遲至少2年

至於柴灣水務署和懲教署總部大樓，2023年10月，有天秤冒煙，天秤控制室底部更一度出現火光，疑似爆炸。精進建築該地盤去年11月亦曾爆發欠薪事件，近200名二判工人指遭大判「精進」欠薪兩個月，涉及金額近1,000萬元。項目合約價值為27.97億元，最初預計2024年落成，最新預計竣工日期為2026至2027年。

2023年六月，港大西高山學生及員工宿舍被揭發出現石屎問題



+ 15

至於港大西高山學生及員工宿舍，2023年曾被揭發出現石屎問題，多個結構柱的混凝土出現空洞鋼筋外露，部份橫樑內石屎「穿窿」，事後被要求局部停工。項目於2021年7月開展，原預計2024年第二季峻工。港大回覆查詢指，項目延至2025年第四季竣工。

港大發言人又指，已獲悉精進建築的不獲政府批准續期，港大及顧問團隊正密切監察情況，並將按政府指示協調及作出所需跟進工作，盡量減少對項目的影響。