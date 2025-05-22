精進建築釘牌｜涉3宗工傷釀5死　近年被家屬入稟索償、捲欠薪風波

興聯集團旗下「精進系」被揭涉及多宗奪命工業意外，繼2023年「精進工程」遭釘牌後，事隔逾一年半，發展局今天（22日）公布拒絕向同系的「精進建築」續牌。翻查資料，「精進建築」近期捲入欠薪風波、亦曾發生天秤冒煙事故。同一時間，安達臣道塌天秤奪命工傷的餘波未平，時任項目經理簡浩楷現被控3項誤殺罪，案件正進行交付審訊程序；上月其中一名死者家屬入稟高等法院，向涉案地盤總承建商「精進建築」等7間公司提出民事索償。



▼2023年10月10日 佐敦渡華道消防局的地盤致命工業意外▼



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4宗奪命工傷釀6死

由「精進建築有限公司」（精進建築）承辦的地盤工程，屢發生嚴重工業意外，當中包括3宗致命工業意外，造成5名工人死亡。涉及的事故分別為，2020年7月九龍灣宏展街男工人觸電死亡；2022年9月安達地盤天秤倒塌，釀3死6傷；2023年10月佐敦渡華道消防局地盤工電工高處墮斃。

精進建築有限公司（精進建築）為興聯集團旗下專承投政府工程的子公司，同系的精進建築工程有限公司（精進工程）則承投私人項目。同系的「精進工程」2022年12月亦發生致命工傷，油塘東源街地盤鐵器一名工人被巨型工字鐵壓斃。兩公司於四年內共有4宗奪命意外，釀成6死。

2023年未向「精進建築」除牌 甯漢豪：絕不存在放生講法

不過，發展局與屋宇署於2023年公布，不向「精進工程」續牌，該公司同系的「精進建築」則未被除牌。當時發展局局長甯漢豪說，「絕不存在放生講法」，只因該後者牌照今年4月才到期，局方仍在處理該牌照安排。

事隔一年半，發展局聯同屋宇署今午（22日）公布，拒絕向「精進建築」續牌的決定，並會於6月20日將「精進建築」從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。

▼ 2022年9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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未除牌期間捲欠薪風波、天秤冒煙事故

「精進建築」未被除牌期間承建至少5項地盤工程，包括3個公營房屋工程（屯門滿田邨、東涌雋東邨和秀茂坪安達臣道）、港大學生及員工宿舍等。其中於2023年10月，其承建的「柴灣水務署總部暨香港及離島分處及懲教署總部大樓」工地，有天秤冒煙，天秤控制室底部更一度出現火光，疑似爆炸。

「精進建築」去年亦捲入欠薪風波，其安達臣道房協地盤被指拖欠約70名紮鐵工人的薪金，涉及金額逾700萬；在東涌第100區公屋地盤，亦涉拖欠多名二判逾2000萬元，涉及250名工人。一間電器工程公司去年12月入稟高等法院，向精進建築提出清盤呈請，及後遭法官撤銷呈請。

觀塘安達臣道精進地盤被指拖欠薪金，去年11月4日上午約40名紮鐵工人到場拉起寫上「精進有汗出無糧出！」的橫額，又大叫口號抗議，警方到場調停。（ 資料圖片/翁鈺輝攝）

安達臣道塌天秤工傷 項目經理被控誤殺 家屬入稟高院索償

在安達臣道塌天秤奪命意外中，多宗案件正進行司法程序。其中，涉案地盤總承建商「精進建築」的時任項目經理簡浩楷事後被控3項誤殺罪，案件正進行交付審訊程序。今年4月，其中一名死者許文明的家人亦入稟高等法院，向涉案地盤總承建商「精進建築」等7間公司提出民事索償。資料顯示，死者去世後，遺下患末期乳癌的妻子及兩名女兒。於2023年10月，死者的妻子離世。

精進建築有限公司負責的秀茂坪安達臣道房協資助出售房屋項目，2022年9月7日有天秤操作期間突然塌下， 擊中地盤內多個貨櫃，造成三人死亡。（鄭子峰攝）

「精進工程」除牌後「卓越」接手工程 曾遭質疑公司註冊地址相同

翻查資料，「精進工程」於2023年在一般建築商註冊中除名後，5項工程須易手，其中3個項目由卓越天工有限公司（卓越）接手，包括大角咀洋松街Larchwood、屯門飛揚第1及2期、香港東邊街1至9號住宅。

根據查冊資料，「卓越」原與「精進工程」、精進建築其母公司興聯集團註冊地址相同；興聯董事潘樹容，在卓越天工有限公司及先越高科有限公司均擔任董事職務。屋宇署其後解釋，卓越現已更改註冊地址，該公司董事局成員現亦與上述3間公司董事局不相同。

屋宇署指出，任何承建商都需要有「獲授權簽署人」作為代表，「精進工程」的三名「獲授權簽署人」亦已被除名，不能再代表任何公司。

▼2020年7月20日 九龍灣宏展街男工人觸電死亡▼



▼2022年12月14日 油塘東源街地盤鐵器工人被巨型工字鐵壓死▼

