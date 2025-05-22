精進建築︱發展局拒續牌　6.20除名　涉3宗嚴重地盤事故5人死亡

【精進建築/精進建築有限公司/興聯集團】「精進建築有限公司」（精進建築）承辦的地盤工程，由2020年至今涉發生3宗致命工業意外，造成5人死亡，尤以2022年房協安達臣道資助出售房屋項目地盤塌天秤事故最嚴重，釀成3死6傷。發展局聯同屋宇署今日（22日）下午公布，拒絕向「精進建築」續牌的決定，並會於6月20日將「精進建築」從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。



由今日起計，「精進建築」有約一個月時間處理手上工程的善後工作。其手上6個項目包括公營房屋項目，期望新承辦商於兩個月內入場接手。「精進建築」母公司興聯集團旗下的「精進建築工程有限公司」（精進工程），亦於2023年10月被「釘牌」。



發展局局長甯漢豪今日下午4時會見傳媒，交代拒絕承建商「精進建築」續牌的決定。(洪戩昊攝)

(資料圖片)

屋宇署會在6月20日將精進建築有限公司從一般建築承建商的註冊名冊中除名。(資料圖片)

甯漢豪：精進建築有約1個月善後 冀新承辦商兩個月內接手

發展局局長甯漢豪今日下午表示，有關承建商「精進建築有限公司」分別於2020年、2022年及2023年，共涉及3宗嚴重地盤安全事故，造成5名工人死亡。她指，「精進建築」作為一般建築承建商的註冊，原定於2023年4月屆滿。屋宇署收到續期申請後，轉交承建商註冊事務委員會進行面試及評審，署方經考慮委員會的建議，決定拒絕相關續期申請。

屋宇署會在6月20日將「精進建築」從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起，精進建築不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。由今日起計，該公司有約一個月時間處理手上工程的善後工作。

甯漢豪稱，目前精進建築是6個項目的總承建商，當中3個屬公營房屋項目，一個屬柴灣政府大樓的公務工程，一個是房協的資助出售房屋項目，餘下一個是港大學生及員工宿舍。

發展局局長甯漢豪及屋宇署署長何鎮雄交代承建商精進建築被除名的決定。(洪戩昊攝)

由於被除名，精進建築不得再進行上述其中5個項目，餘下的柴灣政府大樓的工務工程雖不受制於《建築物條例》或相關合約條文，但因過去多個月的工程進度不理想，承建商的表現未達合約要求，有關部門會盡快按合約機制終止合約。

房委會及建築署會爭取安排新承建商，在精進建築離場兩個月內進場，接手餘下工程，盡力減低對項目的影響。若因換承建商而涉及額外開支，政府會保留向精進追討賠償的權利。

另外，為了減低更換承建商對原本正在進行工程的地盤工友及分判商的影響，政府會鼓勵接手的新承建商優先聘用有關員工。勞工處已設立特別櫃位，為受影響工人提供諮詢協助。

精進建築目前承辦的其中5個項目

房協安達臣道R2-2用地



房委會屯門滿田邨1000個公屋單位



東涌雋東邨5200個公屋單位



柴灣水務署懲教署總部大樓



港大宿舍



甯漢豪指，屋宇署今次處理續期申請用了較長時間，因為精進建築涉及多宗嚴重事故，要仔細考量承建商提交的資料，及考慮有關事故詳情。署方亦需核實及審慎考慮精進建築多次提交的補充資料，及交由承建商註冊事務委員會進行面試程序，仔細評估精進建築的能力。她又提到，精進建築在過程中多番提出意見，署方亦曾諮詢律政司的意見。

屋宇署署長何鎮雄亦表示，經過多輪面試，承建商註冊事務委員會未能信納精進建築的獲授權簽署人，在地盤監督及安全管理的能力及勝任程度，適宜代表精進建築按《建築物條例》行事，亦未能信納該公司有妥善地盤安全管理。

何鎮雄指出，未能信納精進建築有妥善地盤安全管理，包括獲授權簽署人在工地安全方面的知識，及對工程安全責任的意識，有明顯不足；工地安全管理系統亦未到完善。屋宇署經審慎考慮委員會的建議後，信納精進建築不再適宜在名冊上註冊，故拒絕其續期申請。

「精進建築」同系的「精進工程」亦因涉及致命工業意外，於2023年10月被發展局「釘牌」，但過去一兩年，「精進系」仍有地盤意外，釘牌到底是否有震懾作用？甯漢豪稱地盤安全人人有責，不論承建商、分判商、工人亦有責任。當局已開始推動業界善用科技確保工地安全，亦有計分制計劃，若有不幸事故發生，勞工處、建築署都會介入調查，並會透過檢控、紀律處分、不准續牌等方法，以起震懾及懲處作用。

精進建築6項目 半數屬公營房屋 甯漢豪料不影響長遠供應

甯漢豪又提到，房委會3個項目中，有兩個屬房屋項目，房協則有一個，她估計，有關公營房屋項目會延誤數個月時間。政府會思考不設公開招標，讓承建商盡快進場，以免影響進度，保障分判商及工人。有關房屋項目已納入未來10年公營房屋供應中，今次拒絕續牌不受影響。

她承認，任何導致建屋時間延誤的事件，對政府縮短公屋輪候時間的目標會有壓力，但相信政府及房委會有決心追回進度。

被問到是否以後再有導致死亡的地盤工業意外，都會拒絕有關承建商的續牌申請，甯漢豪指署方機制會一致，但強調會按個案的審研去作出決定。