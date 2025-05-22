將軍澳綫停駛｜陳美寶：極度關注港鐵接連發生事故 要求下周交代
撰文：賴卓盈
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【港鐵／將軍澳／暫停／電力供應】港鐵將軍澳綫今日（22日）傍晚5時多出現故障，一度要全綫停駛，影響逾五小時。運輸及物流局局長陳美寶表示，極度關注港鐵近月接二連三發生事故。
她要求港鐵就今次事故提交報告，檢視系統靭性及風險評估等，並於下星期一（26日）的立法會鐵路事宜小組委員會交代事件。
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要求港鐵確保明早服務全面恢復正常
陳美寶要求港鐵於今晚收車後，全速進行詳細檢察，確保明早服務全面恢復正常，並於日內就今次事故涉及架空電纜及訊號系統出現故障提交報告，全面檢視系統靭性以及風險評估、應變通報機制、維修保養等範疇，以避免事故再次發生。她又要求港鐵在下周一立法會鐵路事宜小組委員會向議員及公眾交代事件。
陳美寶並感謝巴士公司經運輸署協調下，在事故期間加開特別巴士路線及班次疏導人潮。她表示，已指示運輸署今晚與港鐵公司保持聯絡，確保明早鐵路服務正常運作，及做好一切預案及應變措施的超前部署。
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