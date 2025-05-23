督察講電話埋怨工作不久後撞車　官稱未專注交通狀況　裁危駕罪成

警務男督察下班駕車離開警署時「衝紅燈」，與一私家車相撞，對方車上乘客斷肋骨。督察否認危駕，審訊時播放其車上紀錄儀的影片時，顯示督察事發前與人通電話，並用粗言埋怨工作，不久後撞車。被告辯稱駛至案發地點時已停止該通話，但認有看錯紅綠燈。案件今（23日）在沙田裁判法院裁決，裁判官指督察數次看錯燈號屬嚴重疏忽，認為他未能專注交通狀況，裁定他罪成，把判刑押後至6月6日，以索取督察的社會服務令報告，督察准繼續保釋。



被告王昶然（29歲，警務督察），被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他於2024年8月3日，在沙田沙田圍路與沙田路交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳國文身體嚴重受傷。被告否認控罪，但承認不小心駕駛。

被告王昶然被裁定一項危駕罪成。(朱棨新攝)

數次看錯燈號不合理

裁判官裁決時指，被告證供的關鍵部份矛盾和不合理，拒絕接納。就被告聲稱兩、三次看錯下一個路口的交通燈號，誤以為是涉案的燈號。惟裁判官指，兩個燈號有一段距離，數次看錯燈號亦屬不合理。

三次看錯燈屬非常嚴重的疏忽

裁判官指片段顯示，涉案燈號顯示紅燈至被告的私家車駛至相差8秒。他未能觀察為紅燈，或兩、三次看錯燈號，都屬非常嚴重的疏忽。

指被告長時間未能專注交通狀況

裁判官續指，即使涉案七人車不可右轉至案發位置，但被告應預期有車輛駛至。他長時間未能專注前方的交通狀況，以至案發時未能採取相應措拖。同時，涉案傷者肋骨骨折，屬嚴重受傷。因此，裁判官裁定被告罪成。

月入7萬想繼續留在警隊

辯方求情指，被告的父母都為警員，被告於英國完成碩士學位，返港不久即投考警隊，他因本案未能確定完成試用期。被告職業頗好，月入7萬，本案對其職業是嚴重打擊。他仍想繼續在警隊服務，若他不被判囚，很大機會仍可繼續任職警員。裁判官遂先替被告索取社服令報告，押後判刑。

影片顯示被告事發前曾用粗言埋怨工作

被撞的七人車沿沙田圍路（上水方向）左線，在綠燈下右轉駛入沙田路方向，與被告駕駛的私家車發生碰撞。審訊時播放當日的行車紀錄儀片段，被告的私家車從沙田警署駛出，沿途有接聽電話，對話內容圍繞被告以粗言穢語埋怨工作，其後撞到涉案七人車，片段隨即被截斷。

辯稱駛至案發位置已掛斷通話

被告自辯時則指，開車時使用汽車內置的功能接聽電話，通話內容圍繞瑣碎事，並不影響駕駛。他駕駛的私家車駛至案發位置時，上述的通話已掛斷。此外，被告承認看錯交通燈號，當涉案七人車右轉時，他已立刻刹車及扭軚，但仍然撞到涉事七人車。

案件編號：STCC370/2025