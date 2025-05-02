督察危駕表證成立　自辯稱看錯燈號　案件5.23裁決

1名督察下班後駕駛私家車時返家，期間在沙田疑「衝紅燈」，與另一輛私家車相撞，令對方車上的乘客受傷。督察否認1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今（2日）於沙田裁判法院受審。督察被裁定表證成立後，出庭自辯。他指，當日駕車從沙田警署返回將軍澳寓所，案發時已經立即剎車及扭軚，但仍然撞到涉事車輛。王亦同意自己當時看錯交通燈號，但強調案發當刻並沒有講電話。案件押後至5月23日裁決，期間被告續准保釋。



被告王昶然（28歲，警務督察），被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他於2024年8月3日，在沙田沙田圍路與沙田路交界近燈柱 N0688，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳國文身體受嚴重傷害。被告聽取控罪後否認控罪，但承認不小心駕駛。

被告王昶然否認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪受審，案件押後至5月23日裁決。(陳蓉攝)

被告指自己邊駕駛邊講電話 但通話內容圍繞瑣碎事 不影響駕駛

王自辯時透露，他於英國完成碩士學位。而他的父親是警察，母親則為退休警察。當日他駕駛的私家車為其母所有。

王指出，當日駕車返回位於將軍澳的寓所，途中收到電話，因此使用汽車內置的功能接聽電話，而非使用耳機等設備。此外，他當日邊駕駛邊講電話，但通話內容圍繞瑣碎事，並不影響駕駛。當他駕駛的車輛駛至案發位置時，上述的通話已掛斷，他再「喂」幾聲的目的為「confirm(確認)收咗線」。

指涉案七人車高速右轉 被告立刻刹車及扭軚 仍然收掣不及

王續指出，至案發位置時車速約每小時40公里，他看到交通燈號為綠色，其後右前方有白色七人車以高速右轉，他當時已立刻刹車及扭軚，惟仍然收掣不及，所以撞到該車輛的左邊乘客位車門。王稱，他平日很少駕車上班，大約1星期1次。

王接受辯方盤問時指出，一星期有5日須往返沙田警署，但每星期大約只有一天會駕駛私家車。王同意以往亦曾經過該路口，並承認當日看錯交通燈號。控方續問王，在過往經過該路口時，是否知道應該跟從哪盞交通燈，王解釋，當時向前望到綠燈，以為是該路口的交通燈。控方質疑，會否因為王當時只顧聊電話，所以未有留意交通燈號，王稱不同意。

承認看錯交通燈號 但指案發當刻已沒有講電話

控方引述錄影會面提問王，指他曾經說：「都係駕駛呢架車往返。」，其答案聽起來經常駕駛私家車往返警署及家中，王回應指：「而家睇返好似係咁嘅（意思），但不是事實。」王稱平常搭巴士上班，不記得為何當時會這樣回答。控方質疑，既然王平時搭巴士上班，為何在錄影會面中沒有提及，王稱：「聽完你咁講，係咁答會好啲。」

控方續指出，王在錄影會面時只提及自己有剎車，質疑王當時其實並沒有扭軚，王稱不記得。王指出，當時有鐵欄阻擋視線，但是仍可以看到涉事車輛轉右，當刻已經即時剎車。

控方質疑，直到行車紀錄儀因撞擊失去畫面前，王的車輛仍然沒有減速的跡象，王承認看到綠燈時沒有減速，但看到涉事白色車時已立刻剎車及扭軚，亦同意自己當時看錯交通燈號，但強調案發當刻並沒有講電話。

案件編號：STCC370/2025