警司陸振中涉非禮女下屬　女總督察如廁聞幫辦被搞　即想起事主X

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，又涉危駕並襲擊同袍案，今（9日）在區域法院續審。女總督察徐嘉穎供稱，她在警察北區總部如廁時，聽到兩名女子談及沙頭角警署有幫辦被人「搞」，她即聯想到她早前為女事主X錄口供時，X反應激動，推斷或涉及X，她之後向X查問，X說：「我個身污糟晒。」辯方律師卻指，徐只聽到「搞」，又不知該幫辦性別，便認定是X被性侵，質疑「搞」亦可指權力鬥爭。徐則稱，以X的輩份不會被人「搞」。



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告陸振中。(朱棨新攝)

女總督察徐嘉穎稱如廁時聽到兩名女子談及有幫辦被搞，想起錄口供時情緒激動的X。(陳曉欣攝)

如廁時聽聞有幫辦被搞

女總督察徐嘉穎今接受辯方盤問，徐供稱她在2022年8月初在新界北總區總部如廁時聽到兩女傾談，一女稱：「沙頭角個幫辦好似比人搞喎。」另一人問﹕「比人搞？搞咩先。」另一人回答：「搞喎，唔係打嗰隻。」

徐稱，她回想起早前為X的受襲案錄取口供時，X的情緒異常波動，懷疑X被侵犯，故向上級匯報，並被指派跟進。

辯方律師質疑搞亦可指權力鬥爭

辯方大律師鄭明斌質疑，徐單憑「搞」一字，便聯想到X被性騷擾，律師指「搞」亦可能指權力鬥爭。徐同意，但她不認為以X的輩分會被人「搞」。

徐指X錄口供時情緒誇張

律師續指，徐只聽到：「個幫辦好似比人搞。」不知幫辦性別，徐如何想到X是該幫辦。徐回應，她在女廁聽到故聯想到幫辦是女性，而X早前錄取受襲案口供時情緒「誇張」，加上徐沒接觸過X以外的2名沙頭角幫辦，故須再向X了解。

問性侵者是誰 X手指向天

徐憶述，她相約與X的飯局上，問及X是否真的被人「搞」，X稱：「我個身污糟晒。」徐指X的回憶明顯指被人性侵。當X被問及性侵者是其上司抑或下屬時，X手指指向天，徐問性侵者是否被告時，X點頭，並崩潰痛哭。

退休總督察黃燦熊稱，當日他有上被告陸振中的車上，叫他冷靜及不要開車，陸便下車。(陳曉欣攝)

被告當晚開心並激動流了點淚

已退休前總督察黃燦熊供稱，見到被告在7月15日歡送他調任的宴會上飲了一兩杯啤酒，當晚被告表現開心，臨走前攬住他說再見，形容被告有點激動和流了點淚。

黃親自上車叫被告冷靜別開車

在被告獲督察蔡文浩等人陪同離開後約10分鐘，黃得悉被告不肯坐蔡的車，堅持自己駕車，黃隨後到牽晴間停車場勸阻。黃憶述，他到場見到被告坐在七人車司機位，督察賴文顯一隻腳踏住中門的腳踏，被告則激動大聲叫賴走開，黃其後拉走賴，自己上車，叫被告冷靜別開車。黃稱，被告其後下了車不知所終，黃見到蔡的手被包紮了，蔡說阻止被告開車時弄傷了手指。

案件編號：DCCC137/2023