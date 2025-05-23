哈佛大學禁收國際生｜港多間大學邀入讀　城大及嶺大提供特別支援

美國國土安全部周四（22日）宣布取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生資格，現有外國學生須轉校。香港嶺南大學回覆表示，歡迎哈佛大學國際學生入讀，會為留美學生啟動轉學直通車。城市大學亦稱，將邀請因學業受阻的國際學生來港升學，並提供包括特別獎學金在內的多方面支援。



2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

美國國土安全部周四（22日）宣布取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生資格，現有外國學生須轉校。繼香港科技大學早前宣布，願意無條件取錄哈佛大學的國際學生，本港陸續有大學表示歡迎哈佛的國際學生入讀。

香港嶺南大學稱，歡迎有興趣的哈佛大學國際學生入讀。嶺大亦為留美學生啟動轉學直通車，保障學業不間斷。

嶺南大學歡迎有興趣的哈佛大學國際學生入讀。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

城大：邀博士生原指導教授任共同指導

香港城市大學則表示，將主動支援因學業受阻的國際學生，邀請他們來港繼續升學，並提供包括特別獎學金在內的多方面支援。城大還指出，會邀請博士生的原指導教授擔任共同指導，確保研究工作的延續與學術質素。

理大：設專責團隊為轉學生提供支援和指導

香港理工大學回覆稱，歡迎已獲得哈佛大學或其他美國頂尖大學錄取通知或在讀的學生，考慮選擇到理大繼續他們的本科或研究生學業。理工指出，將有專責團隊為轉學生提供全面支援和指導，包括提供奬學金等，協助他們快速完成轉學過程。

香港中文大學亦回覆表示，中大一直致力推動國際化， 積極招收來自世界各地的優秀學生， 並為他們提供全面的支援 。中大歡迎任何國家或地區的學生申請入讀大學的本科及研究生課程。另外，中大亦指出，目前沒有學生在哈佛大學參與學期交流活動。現時一名博士學位生正在哈佛研習，其參與項目將於本月結束。