科大金融學系課程考卷疑泄漏　逾百學生下周五須重考

香港科技大學金融學系教授昨晚（23日）向學生發電郵，指「考卷無意中在試前泄露（inadvertently leaked）」，逾百名考生需於下周五（30日）下午重考。涉事教授及助教分別發電郵致歉、承認責任，並指將一同接受處分。《香港01》正向科大校方查詢，暫時未獲回覆。



科大金融學系考卷遭泄漏事件。（科大編委Facebook截圖）

科大學生會編委會在社交媒體發帖文稱，金融學系講座教授Utpal Bhattacharya 昨發電郵通知修讀 FINA 3103課程L1及L2 班的學生，指他們周四（22日）應考的期末考試卷（final exam）於試前遭泄露，有部分同學看到，宣布該場考試作廢，全體學生須在下周五（5月30日）重考。Utpal Bhattacharya 形容事件是「期末考的黑暗面（The Dark Side of Final Exams）」，並為此致歉。

科大編委會引述助教電郵指 不慎在網上平台上載考卷

帖文續指，L1及L2班的助教亦向學生發電郵，承認自己要為事件負全責。她於電郵中解釋，日前在網上平台Canvas發布考試座位表及地點等詳情的時候，不慎附上考卷的檔案。雖然她發現後即時移除附件，但未有注意平台設有獨立「檔案」欄位，仍保存所有曾上載文件；即是學生有機會在「檔案」中看到考卷內容。該助教表示，真切地感到懊悔（truly regretful），又提到與教授將共同接受校方處分。

科大編委會據科大課程時間表上所示，FINA 3103 共有128名學生。

Utpal Bhattacharya 教授為科大金融學系的講座教授。（科大網站截圖）

Utpal Bhattacharya 教授為科大金融學系的講座教授，2015年起在科大執教，跟據科大網站，Utpal Bhattacharya在今年負責兩個學科，分別是涉事的FINA 3103 Intermediate Investments及 FINA5410 Market Microstructure。他的研究方向包括市場誠信、內幕交易等，並時常前往歐亞美各地的大學任教，在金融學教育界擁有一定的知名度。