海洋公園水上樂園懶人包｜8大必玩！17米高超狂滑梯+門票優惠$2起

海洋公園水上樂園重開啦！香港天氣越來越熱，最適合落水降溫。海洋公園水上樂園設有5大主題區域，涵蓋27個室內及室外設施，無論是想在戶外與陽光玩遊戲，還是在室內舒舒服服玩水都可以！小編已為大家整理樂園必玩的8大水上活動、門票、入場前必知的細節及詳情，準備出發的朋友記得Bookmark！



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香港海洋公園水上樂園重開了嗎？

海洋公園水上樂園已於5月16日重開。水上樂園佔地面積57,000平方米，共有5大主題區域，包括迷失部落、躍動流域、絕嶺深谷、冒險灣岸、歡樂堡礁，當中涵蓋27個室內及室外設施。樂園玩樂設施繁多，如果想玩得盡興，就要做足功課！

開放時間：上午11:00 - 下午06:00



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水上樂園佔地面積57,000平方米，共有5大主題區域。（官方圖片）

海洋公園水上樂園｜購票教學

海洋公園水上樂園門票分為成人、學生及兒童。如果想節省等候時間，還可額外購買水上通行證（Fast Pass）。

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普通門票：

成人 $196

兒童（3 - 11歲）及全日制學生（12歲或以上）$98起

樂悠咭持有人、長者及合資格殘疾人士 $2



水上通行證（Fast Pass）

水上通行證 - Lite（自選優先使用不多於4次設施）：$160起

水上通行證 - Pro（無限次優先使用指定設施）：$200起

水上通行證 - Max（無限次優先使用指定設施＋享用「衝浪先鋒」一次）：$240起



指定的遊樂設施：旋風雙子梯、急轉雙子梯、八彩天梯、急流漩渦、神秘迷沖、極速迴環、深谷飛瀑、勇者之巔、沖天瀑布



以下小編已為大家整理樂園8大必玩設施，當中刺激程度由最高去到最低，大家可因應個人需求安排行程！

海洋公園水上樂園｜必玩8大設施

海洋公園水上樂園必玩【1】急流漩渦——高速旋轉！室內最刺激活動之一

急流漩渦位於「躍動流域」，大家將會坐在巨型水泡上，然後滑進巨大湯碗中高速旋轉，最後再極速衝入漏斗，強大的離心力會令巨型水泡劇烈左右搖晃，非常刺激！刺激程度可說是室內活動之中最高。

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區域：躍動流域（室內）

最低高度要求：120厘米

刺激程度：★★★★★



海洋公園水上樂園必玩【2】沖天瀑布——70度角巨型大滑板 勁有離心力！

喜歡挑戰的朋友就一定要玩沖天瀑布，大家將會坐在3-6人的巨型水泡上，穿越蜿蜒曲折的地帶，然後由滑板底部衝上與水平成70度角的巨型大滑板頂端，然後在最高點上短暫懸浮，最後高速飛墜，超有離心力！

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區域：絕嶺深谷（室內）

最低高度要求：110厘米

刺激程度：★★★★★



海洋公園水上樂園必玩【3】極速迴環／深谷飛瀑／勇者之巔——凌空急墜！深谷飛瀑刺激程度必入三甲

極速迴環、深谷飛瀑、勇者之巔為三款不同管道設計的滑梯。而其中深谷飛瀑必定入選園內最刺激的遊戲三甲。滑梯高約17米，部分滑道接近垂直。當玩家需腳下的透明幕門打開，整個人便會凌空急墜，在短短3秒內滑行58米，超級刺激！

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區域：絕嶺深谷（室內）

最低高度要求：120厘米

刺激程度：★★★★★



海洋公園水上樂園必玩【4】八彩天梯——17米高直衝！

八彩天梯可說是到樂園必玩的設施之一，玩家可在高達17米（相當於5-6層樓高）、長度約107米的天梯滑下來。大家首先會在漆黑密封迴旋管道中旋轉，最後再以高速俯衝至終點。天梯共有八條，啱晒和朋友同時間一齊衝！

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區域：躍動流域（戶外）

最低高度要求：110厘米

刺激程度：★★★★



海洋公園水上樂園必玩【5】神秘迷沖——小朋友都啱玩

如果是帶小朋友放電的家長，想體驗稍為刺激的水上活動，不妨考慮同樣位於「躍動流域」的神秘迷沖。玩家將於直徑達2.7米的漆黑巨型管道中，感受急彎旋轉的刺激快感，而且一個水泡可坐2-4個人，即使是4人家庭也沒問題。

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區域：躍動流域（室內）

最低高度要求：120厘米

刺激程度：★★★★



海洋公園水上樂園必玩【6】漂流探秘——穿越4大主題區

另一個家庭向的設施漂流探秘，玩家將會套上水泡，飄落到不同的主題區。在漂流旅程，大家先會在熱帶雨林中漂浮，最後穿越到北極冰洞主題區。全程都是以緩慢的速度前進，適合想Chill住玩或是帶小朋友的家長們！

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區域：迷失部落（室內）

最低高度要求：全部高度

刺激程度：★★★



海洋公園水上樂園必玩【7】旋風雙子梯／急轉雙子梯——熱身首選！

旋風雙子梯／急轉雙子梯為熱身首選的設施，適合需要心理準備去玩刺激活動的朋友作為熱身項目。而雙子梯分為兩款，急轉雙子梯以半透光設計，而旋風雙子則設有連續急彎旋轉，無論大人還是小朋友都玩得。

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旋風雙子梯／急轉雙子梯——熱身首選！（官方圖片）

區域：躍動流域（戶外）

最低高度要求：110厘米

刺激程度：★★★



海洋公園水上樂園必玩【8】天海灣——室內造浪池、打卡必去、有表演睇！

天海灣為合家歡的室內造浪池，有多種人造浪模式。場所以半透明天幕設計，透入和暖的陽光，非常舒適且可拍攝逆光照片，超級適合打卡！而天海舞台設有特大LED屏幕，日夜皆可欣賞各類精彩的娛樂表演。

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區域：迷失部落（室內）

最低高度要求：全部高度

刺激程度：★★★



除了以上介紹的必玩推介，海洋公園水上樂園其實還有威威水地帶、湧浪灣、衝浪先鋒等，屬於親子向或是較為休閒的設施。如果時間充裕，不妨親身去體驗。另外亦提提大家，部份設施在不同日子會暫時關閉，建議在計畫行程前先留意海洋公園官網。

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海洋公園水上樂園｜入場前必讀須知

1. 水上樂園和海洋公園並非同一入口。

水上樂園距離海洋公園約10分鐘車程，需乘坐巴士、小巴或於海洋公園入口轉乘免費穿梭巴士才可到達。

交通方法：

海洋公園門口坐免費穿梭巴士（早上7時至閉園前2小時提供，最密10分鐘一班）／

城巴629、629M（只限回程）／

小巴59S、29A



2. 儲物櫃需額外付費

細型儲物櫃（大約40 x 25 x 39 厘米）：$70

中型儲物櫃（大約54 x 25 x 39 厘米）：$150

大型儲物櫃（大約82 x 35 x 39 厘米）：$300



水上樂園提供方便的無鑰匙儲物櫃。（官方圖片）

3. 可另外加穿衣物下水

大家可另外加穿防曬衣物，但要注意衣服上不可有拉鍊、金屬扣、窩釘等硬物。



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4. 以下人士不建議參加

懷孕、患有血壓或心臟問題、患有背、頸等問題或類似的身體狀況的人士



海洋公園水上樂園｜入園準備物品清單

1. 泳鏡

2. 泳帽（按個人需要）

3. 手機防水袋

4. 大毛巾

5. 水陸兩用拖鞋

6. 備用衣服

7. 防曬



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