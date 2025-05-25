林俊傑演唱會｜內地歌迷指酒店貴寧逼住即晚北上　料過關需2小時

【JJ香港演唱會】新加坡華裔歌手JJ林俊傑今晚（25日）在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會。有昨晚（24日，星期六）觀看首場的內地歌迷於內地社交平台小紅書分享，因較遲完場，未能趕搭東鐵線尾班車北上，需改至皇崗口岸（落馬洲）過關，惟同日紅館有林峯演唱會、亞博有韓國女團Babymonster演唱會，過關人數眾多，由等車至過關耗時3至4小時。



今晚同樣有3場演唱會，有觀看林俊傑演唱會的內地歌迷擔憂重演昨晚（今日凌晨）過關擁擠情況，棄坐接駁巴士而轉搭中旅跨境直通巴，「起碼有位置坐，可以擺放行李」，指「香港酒店太貴」故無法留港過夜。



新加坡華裔歌手JJ林俊傑5月24日在啟德體育園主場館舉行首場演唱，不少歌迷來自珠三角大灣區城市。（潘耀昇攝）

新加坡華裔歌手JJ林俊傑5月24日在啟德體育園主場館舉行首場演唱，不少歌迷來自珠三角大灣區城市。（潘耀昇攝）

新加坡華裔歌手JJ林俊傑5月24日在啟德體育園主場館舉行首場演唱，不少歌迷來自珠三角大灣區城市。（倪清江攝）

林俊傑（IG@jjlin）

歌迷改坐跨境直通巴北上回深圳：起碼有位置坐

來自廣州21歲陳小姐今晚入場觀看林俊傑演唱會。她今早剛到香港，知悉昨晚皇崗過關的慘況，直言對今晚回深圳計劃有影響。她原預計乘搭接駁巴士SP12至落馬洲新田皇巴站後再轉搭皇巴至口岸，因留意到較多人乘搭SP12，故於今日下午決定購買中旅的跨境直通巴到深圳，「起碼有位置坐，（我的）行李比較多」。

明日會再來港 指酒店太貴而不留港過夜

陳小姐指出，想乘搭地鐵至羅湖口岸，但考慮到演唱會結束後未必能趕得上尾班車，故放棄該計劃。她透露其實明日（26日）也會來香港遊玩，被問及為何不在香港住宿，她坦言「香港酒店太貴」。

來自廣州的陳小姐表示知悉昨日皇崗過關的情況，直言將轉搭中旅跨境直通巴，而不搭接駁巴SP12。（林子慰攝）

昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書截圖）

昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書圖片）

昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書圖片）

明天不用上班 今晚願花兩小時回深圳

另一位來自廣州的陳先生亦知悉昨日過關情況，但不擔憂今晚過關時會非常擁擠，因為「明天不用上班」，將以原計劃乘搭接駁巴士SP12後轉皇巴過關。他預計今日過關起碼需要兩個小時，但因明天已請假，故不擔心太遲太回到深圳。陳先生之前亦曾於香港看演唱會後經皇崗關口過關，他指上次經驗不錯，「很絲滑、很順暢。」

新加坡華裔歌手JJ林俊傑5月24日在啟德體育園主場館舉行首場演唱，全場4萬名觀眾中，不少歌迷來自珠三角大灣區城市。（倪清江攝）

新加坡華裔歌手JJ林俊傑5月24日在啟德體育園主場館舉行首場演唱，全場4萬名觀眾中，不少歌迷來自珠三角大灣區城市。（倪清江攝）

新加坡華裔歌手JJ林俊傑5月24日在啟德體育園主場館舉行首場演唱，全場4萬名觀眾中，不少歌迷來自珠三角大灣區城市。（倪清江攝）

留港過夜歌迷：慶幸昨晚沒有回去

連看兩日林俊傑演唱會的李女士表示，聽聞昨日口岸擁擠狀況後，「慶幸自己（昨晚）沒有回去！」

她一連兩日於香港住宿，將於明日搭飛機返回遼寧。被問為何選擇於香港預訂酒店，她回答因演唱會結束較晚，住香港較方便。是次亦是李女士第一次到港看演唱會，她很滿意，「啟德很大，而且是封閉的，音效比露天的更好」。

同樣於香港預定酒店的姚小姐則稱，因預計過關擁擠，特意在港留宿一晚，酒店租金約為400元。她表示明日將搭乘飛機至北京。

於香港預定酒店的姚小姐稱，因預計過關擁擠，特意在港留宿一晚，酒店租金約為400元。（林子慰攝）

新加坡華裔歌手JJ林俊傑5月24日在啟德體育園主場館舉行首場演唱，除了本地歌迷入場，也有來自內地及台灣的歌迷到場觀看。（倪清江攝）