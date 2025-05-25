沙田馬場匯合彩池數據庫故障　延遲逾個半小時派彩　馬會致歉

沙田馬場今日（25日）舉行11場草地賽事。其中，在第九場的1,000米賽後，電算機疑發生故障，無法顯示派彩，只能打出賽果。馬會公布因技術問題，之後繼續舉行第10場賽事，同樣未有派彩。直至傍晚約6時半，第9及第10場派彩才作實，較正常延遲逾一個半小時。原定5時55分開跑的尾場賽事，推遲至傍晚6時35分後開跑。



馬會發聲明致歉，解釋事件是由於部分匯合彩池合作夥伴數據庫出現連接問題，故決定重新計算第九場賽事派彩的最終賠率。



沙田馬場今日第九場賽後，無法派彩。（資料圖片／周令知攝）

一再延遲第10場開跑時間 第11場也推遲約45分鐘開跑

沙田馬場今日舉行的第9場的1,000米賽，於大約下午4時50分結束，不過賽後電算機只能打出賽果，而無法顯示派彩。馬會隨後公布因應匯合彩池相關技術問題，暫時無法公布派彩，並一再延遲第10場開跑時間。

第10場其後於5時55分舉行，當時第9場仍未出派彩結果，賽後也仍未能即時派彩，到尾場第11場開跑前，即晚上6時30分，馬會終於公布第9場及第10場正式賽果及派彩，當時第9場已完賽逾一個半小時。原定5時55分開跑的尾場賽事，亦推遲至傍晚6時39分開跑，賽後派彩正常公布。

馬會發聲明致歉，解釋事件是由於部分匯合彩池合作夥伴數據庫出現連接問題，故決定重新計算第九場賽事派彩的最終賠率。

馬會：匯合彩池合作夥伴數據庫間歇出現連接問題

馬會晩上發聲明指，對所造成的不便深表歉意。馬會指，下午4時40分，馬會發現與部分匯合彩池合作夥伴數據庫間歇出現連接問題。由於未能於第9場賽事開跑前解決，故馬會決定抽走所有經數據庫收到的匯合彩池合作夥伴的投注金額，並重新計算第9場賽事派彩的最終賠率。

馬會並指，隨後第10及第11場賽事也僅接受本地彩池的投注。為確保派彩順利並準確完成，開跑時間亦有延遲。