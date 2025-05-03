一周三宗︱「滿載歸來」沙田馬場試閘腳傷　馬會：傷重未能救治

馬會再有馬匹被人道毀滅。昨日（5月2日）早上沙田馬場第4組1,200米泥閘試閘，5歲馬匹「滿載歸來」轉入直路後，腳部受傷，被騎師潘頓拉停，馬會同日公布「滿載歸來」被取消登記。馬會今日（3日）回覆《香港01》查詢表示，「滿載歸來」昨日沙田試閘中，在直路因腳傷收停，最終因傷勢嚴重而未能救治。據知，「滿載歸來」已遭人道毀滅。



今次已是一周內第三次有馬匹戰死沙場。周日（4月27日）日本三冠馬后「自由島」在沙田馬場2,000米一級賽「女皇盃」實事期間腳部受傷，實後被黑布包圍，據悉人道毀滅；周三（4月30日）跑馬地快活谷馬場第4場1,200米賽事，騎師班德禮策騎的3號「樂加福」，在賽事中途左前腿受傷，在直路中被拉停，最終亦被人道毀滅。



▼「滿載歸來」5月2日試閘情況▼



據馬會「試閘詳勢結果」所指，「滿載歸來」昨早由騎師潘頓策騎，它在直路拉停，未有跑畢全程。翻查試閘影片，開閘後「滿載歸來」守於較後位置，一度追上中游位置，轉入最後直路時再次墮後，隨後收停。

翻查資料，「滿載歸來」來自新西蘭，為一隻5歲閹馬，馬主為何冠華、何子健、許駿源與崔玉華，現時練馬師為廖康銘。牠於2022年7月26日到港，累計出賽27次，曾贏得一次頭馬，累計總獎金約129萬元，今季獎金約13萬元。牠對上一次出賽則是上月6日沙田2,000米草地賽事，當時練馬師為容天鵬，騎師為蔡明紹，在14隻馬當中以第9名完成比賽。

「滿載歸來」。（馬會圖片）

本周另兩馬斃命

本周日（4月27日）沙田馬場第8場2,000米一級賽「女皇盃」，由騎師川田將雅策騎的11號馬「自由島」跑至末段直路時，明顯急速墮後，跌至最尾，最後因受傷，賽後被黑布包圍人道毀滅。香港賽馬會指，「自由島」在賽事接近250米處時，左前腿受傷有不妥，因而收停；最終因傷勢嚴重，未能救治。

▼4月27日「自由島」出戰「女皇盃」▼



+ 1

至本周三（4月30日）晚，由騎師班德禮策騎的3號「樂加福」，參與快活谷第4場1,200米賽事。賽事片段可見，開跑約24秒，馬群跑近800米處左右，「樂加福」在直路中突然急速墮後，跌至最尾。未幾騎師班德禮亦從馬背跳下來，在草地翻滾，幸無大礙。其後馬會職員為「樂加福」圍黑布處理。

香港賽馬會指，「樂加福」在第四場賽事，在接近800米處時左前腿受傷有不妥，因而收停，最終因傷勢嚴重而未能救治。馬會今日亦公布，「樂加福」已於4月30日被取消登記。

▼4月30日「樂加福」出戰快活谷第4場賽事▼

