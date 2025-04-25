沙田馬場2餐飲娛樂設施5月啟用 馬會：數十高端旅客周日率先體驗
撰文：韋景全
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香港賽馬會今日（25日）公布沙田馬場餐飲及娛樂設施「駿星匯」及「駿軒」將於5月以全新面貌隆重開幕，向本地顧客及海外旅客提供馬場。馬會指馬季旗艦賽事富衛保險冠軍賽馬日將於周日（27日）在沙田馬場舉行，屆時「駿軒」將迎來數十名高端國際旅客率先體驗這個全新場地。
「駿星匯」設160元美食套餐
「駿星匯」及「駿軒」位於沙田馬場第一座看台三樓，佔地共5萬平方呎，可同時容納約1,000名顧客。「駿星匯」顧客空間大幅提升近50%，有9種不同的座位選擇，合共提供800個座位，並設有馬場內最長的露台專區，讓顧客居高臨下俯覽馬匹亮相圈及賽道。「駿星匯」也由以往的單點餐單全面提升餐飲選擇，讓顧客可以低至160元享用多款美食套餐。
「駿軒」設有專用出入口通往露台專區
「駿星匯」新設「優越」專區，向「優越」計劃銀卡或以上客戶提供76個座位，顧客可於專區內以低至200元享用套餐及下午茶套餐，同時欣賞馬場與賽事。毗鄰的「駿軒」是為「優越」計劃黑卡及金卡客戶而設，坐擁沙田馬場跑道及馬匹亮相圈雙邊全景，設有專用出入口通往露台專區，方便顧客近距離俯瞰終點線，座位數目倍增至82個，更設有全新的8座位私人房間。
馬會：把馬場內結合賽馬運動與社交娛樂提升至新高度
馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋表示，兩設施的設計不論在氣氛、空間及餐飲等方面均充分融入顧客寶貴意見，把馬場內結合賽馬運動與社交娛樂提升至新高度。
馬會指兩項設施正好以全新面貌為賽馬旅遊注入新元素與動力，馬季旗艦賽事富衛保險冠軍賽馬日將於周日（27日）在沙田馬場舉行，屆時「駿軒」將迎來數十名高端國際旅客率先體驗這個全新場地，投入這個已連續兩年入選香港盛事年表的活動。
「駿星匯」及「駿軒」兩個賽馬餐飲娛樂設施將於所有沙田賽事期間開放，由今日「駿星匯」將開放予公眾人士及旅客進行5月4日或之後的訂座。
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