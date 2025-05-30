西港城停業2年復修｜「花布街」不獲續營恐成歷史　要求集體安置

1990年代中環永安街（又名花布街）重建，部份布商獲安置於西港城，事隔逾30年，今年西港城將展開為期兩年的維修工程，一樓15戶布商料10月底前需遷出，據布商引述管理公司所述，商場復修後或會轉型，料不會安排其繼續經營。



當局至今仍未提出任何安置方案，有布商慨嘆「沙士、肺炎（新冠病毒）、社會運動咁困難都捱得過，而家得到如此下場」，要求政府集體安置，讓布藝的傳統得以獲保留。有市民日前趁着最後時光到場參觀。



有近120年歷史、被列為法定古蹟的西港城，即將展開為期兩年的維修工程。（梁鵬威攝）

1991年部份布商獲安置西港城 34年後需遷出

以販賣布匹聞名的中環永安街（又名花布街）於1991年重建，土地發展公司（市區重建局前身）撥出西港城一樓整層安置部份布商，讓他們能夠繼續經營。事隔34年的今天，一樓尚有15檔布商。

市建局表示，早前工程顧問詳細勘察發現，整個天面及牆身等多處出現滲水，不少屋宇及機電設備，如消防和空調等系統，已使用超過20年，有需要更換或提升。有近120年歷史的法定古蹟西港城，料今年將展開為期兩年的復修及活化工程，所有商戶將分階段遷出。

布商料復修後不獲安排繼續經營

綜合數名布商所述，市建局未有透露遷出期限，惟估計6月會收到正式通知，可能需於10月底前遷出西港城，料復修後不獲安排繼續經營。

土地發展公司1991年撥出西港城一樓整層安置中環永安街（又名花布街）部份布商，讓他們能夠繼續經營，現尚有15檔布商。（梁鵬威攝）

布商：沙士新冠都捱得過，而家得到如此下場！

「呢塊係日本布、個邊就印度布、呢個係意大利絲......」祐昌疋頭的舖內掛滿色彩斑爛的布匹，負責人歐先生耐心地解釋如何以質地區分不同布料。

他說布業是傳統行業，這裏吸引不少修讀時裝設計的學生到訪，亦是旅遊景點之一，他慨嘆此情此景或不復存在，「仲話要無處不旅遊，我都唔知點解呢啲咁特色嘅嘢都要扳走。」

以販賣布匹聞名的中環永安街（又名花布街）於1991年重建，吸引不少傳媒採訪，祐昌疋頭負責人歐先生至今仍保留當年的報章印刷複製品。（梁鵬威攝）

區先生表示，土地發展公司（市區重建局前身）曾發出書面公告，寫明在西港城安置部份布商，以便他們繼續經營，「而花布街的傳統特色也得以保存」；其後市建局文件亦列明會履行該公司已簽訂的合約。歐先生說去年9月接獲通知需搬走，質疑市建局如今違反承諾，未有妥善安置布商。

沙士、肺炎（新冠病毒）咁困難都捱得過，社會運動咁困難都唔死得，而家得到如此下場，我都唔知市建局點搞！唔係我哋想執笠，係佢逼我執笠。 祐昌疋頭負責人歐先生

區先生展示1992年獲土地發展公司派發的工作證。（梁鵬威攝）

憂地下商戶遷出後人流減 減價促銷清貨

現時2樓懷舊酒樓「大舞臺飯店」已經結業，現被圍封；地下商戶則需於5月底前遷出，只餘下一樓布商繼續營業至10月底。歐先生憂慮地下商戶遷走後人流減少，「酒樓執咗笠，冷氣唔足夠，下面（商戶）搬走後，去到10月都唔知點，之後烏燈黑火，啲客仲會唔會嚟呢？」

他說雖然消息傳出後人流增多，惟他仍憂慮無法清貨，因此現時將部份布匹減價促銷，一匹布由95元減至70元。減價促銷的舖頭不只是祐昌疋頭，據現場所見，有其他布商甚至將一匹布減至20元出售。另一布商「天地人窗廉傢俬布」員工周先生亦形容「啲貨都係平賣」，現時要清貨十分麻煩。

歐先生說雖然結消息傳出後人流增多，惟他仍憂慮無法清貨，因此現時將部份布匹減價促銷，一匹布由95元減至70元。（梁鵬威攝）

從永安街到西港城見證人流興衰 現時「一日都無十個八個客」

周先生憶述自己「細路仔」開始入行，當時永安街非常熱鬧，街道兩旁擠滿布商，「由大馬路落到電車路，中環中心個頭，以前尤其返學放學，嗰陣真係人山人海。」唯一壞處是易受室外天氣影響，下雨天布商就要馬上蓋上膠袋保護布匹。1991年搬到西港城後，初段人流不及永安街，及至1997年至2000年代才暢旺起來。

他續提到，2019年社會運動期間人流減少，但同時令他感難忘，「睇住個手機話（示威者）嚟到邊到，我哋就準備收工。（按：中區警署位於西港城對面）真係又驚險又開心，開心係可以早啲收工。」其後受疫情影響，通關後人流亦大不如前，生意額大跌，「一日都無十個八個客。」

「天地人窗廉傢俬布」員工周先生憶述自己「細路仔」開始入行，當時永安街非常熱鬧，直至1991年搬到西港城後，初段人流不及永安街，及至1997年至2000年代才暢旺起來。（梁鵬威攝）

以販賣布匹聞名的中環永安街（又名花布街）於1991年重建，土地發展公司（市區重建局前身）撥出西港城一樓整層安置部份布商，讓他們能夠繼續經營。事隔34年的今天，一樓尚有15檔布商。（梁鵬威攝）

不獲安置怎麼辦？兩大因素決定會否繼續經營

倘無法安置，布商們會否繼續經營生意？綜合兩位受訪者所述，他們主要有兩大考慮因素，其一是能否應付租金，員工周先生透露現時每月租金少於9,000元，料其他舖位租金會更高，「睇吓搵唔搵到地方囉！老細都未必搵到地方，而家咁貴租」，又稱若無法繼續經營，會考慮退休。

其次是能否將布商集體安置於某個地方，帶動布藝市場的人流，布商歐先生說：「最好就凝聚一齊做生意，（客人）呢間唔啱就睇隔離個間，大家賣啲嘢都唔一樣。」他們均認為政府有責任牽頭做好安置，歐更提議將布商集體安置於中環街市上層，「上面花布街，下面飲食，咁咪有特色囉！」

市建局：可探討遷往其他項目內商業部份繼續經營

市建局日前指出，這些租戶如在遷往其他地方繼續經營方面需要協助，市建局可提供中介服務，或探討遷往市建局其他項目內商業部份繼續經營的可能性；若租戶在遷出事宜上有需要，市建局亦可作彈性安排。

西港城即將展開為期兩年的維修工程。 一樓布商去向未明，料10月底前要遷出。(梁鵬威攝）

市民認為政府有責任做好安置

市民李先生說香港布業式微，「如果客唔多，又要畀租，係難做嘅。」他認為政府有責任做好安置，提供租金較便宜的舖位，給予布販生存空間。另一市民梁先生認為布業仍有一定市場，「有人仲會做衫，有人會睇、會買」，又認為西港城的環境較深水埗布藝市場舒適。他同樣認為政府應妥善安置，否則是對布販不公平。

熱愛歷史的市民陳先生亦指，雖然布業經濟效益不大，但「總會有人需要做呢啲嘢」。他說西港城人流不多，估計市建局想透過翻新吸引人流、增加收入，但尚未了解具體計劃，期望當局解答「係咪清曬場就解決到問題？」他說西港城前身是上環街市，街市南座因興建港鐵站而拆卸，北座（即西港城現址）則獲保留，該建築物是歷史的見證，期望翻新後會繼續保留香港昔日風貌。

市民陳先生亦指，雖然布業經濟效益不大，但「總會有人需要做呢啲嘢」。（梁鵬威攝）