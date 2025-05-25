西港城停業2年復修｜地下商戶最後周日僅4檔營業　市民打卡留念

有近120年歷史、被列為法定古蹟的西港城，即將展開為期兩年的維修工程，地下商戶需於5月底前遷走；一樓布商則估計需於10月底前遷出，惟至今仍未獲妥善安置。



今日（25日）迎來地下商戶最後一個周日，商場內人流不多，只有4檔地下商戶開門營業，有落戶30年的花鋪負責人表示，兩個月前接獲通知需遷走，惟不感意外，因管理公司由最初每兩年續約，今年初開始改為每兩個月續約，認為早已有跡可尋，雖感不捨，但認為「天下無不散之筵席」。



有零星市民前來打卡留念，不少人認為商場保育得宜，甚具特色，期望復修後繼續保留本地元素。



有近120年歷史、被列為法定古蹟的西港城，即將展開為期兩年的維修工程。（梁鵬威攝）

有近120年歷史、被列為法定古蹟的西港城，即將展開為期兩年的維修工程。（梁鵬威攝）

西港城建於1906年，已有近120年歷史，被列為法定古蹟。（梁鵬威攝）

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西港城前身為上環街市 1990年被列為法定古蹟

西港城建於1906年，前身為上環街市，採用英國愛德華時代建築風格，以紅磚砌成，花崗石作地基，底層入口有大型圓拱，於1990年被列為法定古蹟。自上環市政大廈啟用後，街市北座空置，其後土地發展公司（市區重建局前身）將大樓重修，改建成傳統行業及手工藝中心，並將受中環永安街（即花布街）重建影響的十多間商戶，集體安置於商場一樓；建築物自此名為西港城。

西港城今年將展開為期兩年的復修及活化工程，所有商戶將分階段遷出。根據市建局向商戶提供的文件所指，局方去年收到建議「認為應該進一步發揮西港城的特色」，地區上的意見領袖亦提議「考慮改變西港城的運作模式」，以帶動附近一帶的營商環境，局方遂於今年5月刊登廣告，邀請相關人士提交建議書，強調「不排除會繼續保留現有的營運模式」。

有零星市民前來打卡留念，不少人均認為商場保育得宜，甚具特色，期望復修後繼續保留本地元素。（梁鵬威攝）

有零星市民前來打卡留念，不少人均認為商場保育得宜，甚具特色，期望復修後繼續保留本地元素。（梁鵬威攝）

西港城內英式舊電話亭是打卡重點之一。（梁鵬威攝）

一樓布商料10月底前遷出 地下店舖最遲本周搬走

今午所見，西港城2樓懷舊酒樓「大舞臺飯店」已經結業，現被圍封；一樓合共有15檔布商，當中3檔未有營業，數名布商均指局方未有透露遷出期限，惟估計需於10月底前遷出，料不獲安排繼續經營；約10檔地下商戶主要是手工藝品店、婚紗店及食肆等，他們均接獲通知需於5月底前遷出。

今日是地下商戶營業的最後一個星期日，中午12時許只有4檔商戶營業，3檔商戶則未有開門，另有3個舖位丢空，商場內人流不多。不少店舖門外貼上結業通知，並進行減價促銷，有商戶陸續清貨並將商品搬走。商場內仍保留着水晶吊燈、英式電話亭、西港城模型等。

租戶：續約期不斷縮短 早料快要遷出

在西港城落戶30多年的地下商戶、售賣花藝的「Flora & 紫藤軒」負責人江女士表示，今年3月接獲通知需遷走，惟不感到意外，認為早已有跡可尋。她透露管理公司德藝會的租期由最初每兩年續約，改為每半年續約，直至今年初再改為每兩個月續約，「都預咗要走，天下無不散之筵席，吹風都吹咗幾年，而家決定咗無得做咪無得做囉！」

她回憶起最初開舖的時光，不禁莞爾而笑，「當初我間鋪好細，係另一個舖位，個陣我仲好年青，純粹搵啲細藝啫，諗住做吓自己手作、賣吓花。呢個係好多女士嘅夢想，都係我嘅夢想！」後因朋友移民，她便接手現在的舖位，繼續經營花藝生意。

在西港城落戶30多年的地下商戶、售賣花藝的「Flora & 紫藤軒」現時正減價促銷，若無法清貨恐要棄置大批商品。（梁鵬威攝）

賣手工藝品由一間舖廣至三間 疫情後人流減改賣鮮花為主

江女士憶述，1990年代至2000年初西港城人頭湧湧，吸引大批遊客到訪，形容是「香港的黃金時代」。她說當時特地出售自家製的手工藝品，希望吸納遊客生意。她由最初只經營一個細舖位，擴展至現時三個相連鋪位。她笑言事業頗為一帆風順，「生意愈做愈大」，因此從未想過轉行。

不過疫情後人流漸減，舖頭改以賣鮮花為主，甚少出售手工製品。如今結業在即，她形容最捨不得的是毗鄰舖位的店員、以及西港城的建築特色，又說自己已屆退休之齡，「不過真係有啲唔捨得，所以諗住做多陣先算囉！」她現時正減價促銷，慨嘆若無法清貨恐要棄置大批商品。她表示未有接獲市建局邀請在西港城裝修後重新開舖，因此已在附近一帶尋覓新舖位，惟形容比較「隔涉」，而且面積較細。

有商戶陸續清貨並將商品搬走。（梁鵬威攝）

常客趁裝修前打卡：下一次都不知會變成怎樣

住在荔枝角的市民李先生專程到西港城打卡，他自言20年前開始不時會到訪，認為商場很懷舊，保育得宜，故希望趁着裝修前打卡留念，「如果唔係再下一次都唔知會變成點嘅樣！」對於商戶須遷出，他感到可惜，因為不少店舖歷史悠久，尤其是一樓的布商。

他直言西港城素來人流不多，期望裝修後設立更多可以聚集人流的餐廳，「如果只係得細舖頭，啲人可能買完咖啡飲完嘢就走，吸唔到好多客，商戶又要畀租，都未必生存到。」他又期望可以保留香港特色，吸引外國遊客，「如果有得食吓細蓉雲吞麵、港式奶茶蛋撻，吸一啲想搵香港特色嘅客，係個超過一百年以內嘅建築，有活化同特色，又有打卡位置比人消磨半日，咁就多啲人嚟啦！」

街坊入內打卡：裝潢甚具特色

住在附近的市民梁先生說，平日甚少進入西港城，惟今日見到不少商戶貼上結業告示，於是進內參觀及打卡留念。他認為西港城的裝潢甚具特色，「好似呢啲（英式）電話亭，出面都搵唔到」；又認為西港城內售賣不同文化的產品，與其他商場不同，「驚裝修完之後變咗第二個樣，就錯失咗好多機會影相留念。」

他同樣認為西港城人流不多，他估計因商場宣傳不足。他又表示，希望裝修後會保留紅磚牆、「騎樓」等原有特色，讓下一代認識歷史。

▼ 一樓布商去向未明 ▼



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發展局：會和市建局商討翻新後西港城用途和營運事宜

發展局表示，市建局預計可於今年內展開西港城大樓的復修及翻新工程計劃，視乎工程的實際進度，需時約兩年多，巿建局正按既定程序與西港城租戶跟進搬遷安排。政府日後會和市建局商討翻新後西港城的用途和營運事宜，並適時作出公布。