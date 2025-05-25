西港城停業2年復修｜市建局：天面及牆身滲水　需換屋宇機電設備

有近120年歷史、被列為法定古蹟的西港城，即將展開為期兩年的維修工程。該地契承批人市區重建局表示，工程顧問詳細勘察發現，整個天面及牆身等多處出現滲水，不少屋宇及機電設備，如消防和空調等系統，已使用超過20年，有需要更換或提升。



西港城對上一次進行大型維修工程已是2003年。因此，市建局有需要為西港城進行大型維修及翻新工程，包括更新屋宇及機電設備，並修復及翻新屋頂瓦片、屋頂木製組件、外牆及門窗等。有關工程預計於今年內展開，視乎工程的實際進度，需時約兩年多。為方便推展工程進行及考慮到安全問題，所有商戶均需遷出。



西港城即將展開為期兩年的維修工程。地下店舖須於5月底前遷出，5月25日只有4檔開門營業。(梁鵬威攝）

西港城即將展開為期兩年的維修工程。地下店舖須於5月底前遷出，5月25日只有4檔開門營業。(梁鵬威攝）

有120年歷史的西港城即將展開為期兩年的維修工程，對上一次大復修為2003年。(梁鵬威攝）

有120年歷史的西港城即將展開為期兩年的維修工程，對上一次大復修為2003年。(梁鵬威攝）

+ 2

市建局：翻新後用途或營運事宜有待與政府商議

市建局表，西港城屬法定古蹟，政府在1991年向當時的市建局前身、土地發展公司承批西港城的土地契約。市建局成立後，取代土發公司成為西港城的地契承批人。市建局作為地契承批人，有責任妥善保養西港城這項法定古蹟。

該局指，政府與市建局簽訂的西港城土地契約於大型維修及翻新工程後便會屆滿，至於西港城翻新後的用途或營運事宜，則有待與政府商議。

西港城即將展開為期兩年的維修工程。在5月25日有市民前來打卡留念，不少人均認為商場保育得宜，甚具特色，期望復修後繼續保留本地元素。（梁鵬威攝）

西港城即將展開為期兩年的維修工程。在5月25日有市民前來打卡留念，不少人均認為商場保育得宜，甚具特色，期望復修後繼續保留本地元素。（梁鵬威攝）

西港城即將展開為期兩年的維修工程。在5月25日有市民前來打卡留念，不少人均認為商場保育得宜，甚具特色，期望復修後繼續保留本地元素。（梁鵬威攝）

會修復及翻新屋頂瓦片、屋頂木製組件、外牆及門窗等

市建局表示，西港城對上一次進行大型維修工程已是2003年。為確保西港城的樓宇狀況安全，市建局委託了工程顧問進行詳細勘察，發現整個天面及牆身等多處出現滲水；同時，不少屋宇及機電設備，如消防和空調等系統，已使用超過20年，有需要更換或提升。

因此市建局有需要為西港城進行大型維修及翻新工程，包括更新屋宇及機電設備，並修復及翻新屋頂瓦片、屋頂木製組件、外牆及門窗等。有關工程預計於今年內展開，視乎工程的實際進度，需時約兩年多。為方便推展工程進行及考慮到安全問題，所有商戶均需遷出。

有120年歷史的西港城即將展開為期兩年的維修工程，對上一次大復修為2003年。(梁鵬威攝）

西港城即將展開為期兩年的維修工程。地下店舖須於5月底前遷出，5月25日已見有租戶陸逐搬走物品。(梁鵬威攝）

西港城即將展開為期兩年的維修工程。5月25日所見，2樓懷舊酒樓「大舞臺飯店」已經結業，現被圍封。(梁鵬威攝）

市建局：與管理公司合作協議5月31日結束 非布販租戶租約前一日到期

市建局指出，西港城的物業管理、保養及租賃事宜，一直由德藝會負責。因應維修及翻新工程預計於今年內開展，市建局早前與德藝會就雙方的合作協議結束日期展開討論，雙方同意於5月31日結束合作協議。除布販外，其他租戶的租約均是與德藝會簽訂，並於5月30日到期，德藝會正按租賃協議處理這些商戶的遷出安排。

這些租戶如在遷往其他地方繼續經營方面需要協助，市建局可提供中介服務，或探討遷往市建局其他項目內商業部分繼續經營的可能性；若租戶在遷出事宜上有需要，市建局亦可作彈性安排。