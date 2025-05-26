科大團隊研發手機APP測心率血壓等　AI光學機器3分鐘驗出癌細胞

現時人工智能技術發展逾趨成熟，部份技術已經應用在醫療界。亞洲醫療健康高峰論壇今日（26日）開幕，有300家來自13個國家及地區的參展商參展，包括不少應用AI人工智能的方案，促進環球業界合作。



香港科技大學研究團隊展出多項醫療創新發明，包括一個手機應用程式利用鏡頭及人工智能系統，30秒內能分析出心率、血壓、呼吸量，甚至臉部皮膚年齡等，數據準確率達到9成。科大另一支團隊研發的機器，將腫瘤放在裏面僅需3分鐘就能偵測到癌細胞，匯出圖片供醫生分析，較以往醫生透過顯微鏡觀察癌細胞情況至少半小時，大大增加效率。



第16屆「香港國際醫療及保健展」匯聚約300家來自13個國家及地區的參展商。（許湖洪攝）

科大研究團隊PhoMedics Lts 研發出CHAMP人工智能機器診斷。（許湖洪攝）

亞洲醫療健康高峰論壇今日（26日）於會展開幕，同場的16屆「香港國際醫療及保健展」於同日起，一連3日舉行（5月26至28日）。展覽匯聚約300家來自13個國家及地區的參展商，聚焦領先醫療技術、樂齡科技及綠色方案，當中不少應用了人工智能方案，促進業界合作。

科大研究團隊項目展覽。（許湖洪攝）

科大研究團隊Panoptic AI研發出手機應用程式，30秒內能測出心率、血壓指標、呼吸量等。（許湖洪攝）

單憑手機鏡頭拍照 30秒測出多項身體狀況

科大研究團隊展出多項創新研究項目，包括Vitals™ ，這款軟件程式利用相機鏡頭，提供非接觸式的健康監測技術。即是一部智能電話加一個軟件程序，就可以知道即時身體狀況。

用家使用軟件鏡頭拍攝臉部後，程式利用人工智能系統，30秒內能分析出心率、血壓指標、呼吸量，甚至臉部皮膚年齡等。手機測出數據準確率達到9成，其中心率監測的準確率更達98%。

研究團隊成員之一、科大畢業生黃君朗解釋軟件是利用環境燈光及光學捕捉臉部分析，原理類似智能手錶的光學感測器。他表示研究時曾於不同類型、型號的智能電話實測，即使iPhone 8電話也可以用到，相信程式能廣乏應用。

科大畢業生黃君朗希望程式可以讓普羅大眾在家監察健康，減輕醫療壓力。（許湖洪攝）

團隊憑1萬元創業 黃君朗：冀減醫療壓力

黃君朗早前完成修讀生物醫學工程博士，他2020年憑「1萬蚊」科大創業者資金「疫市」創業。他坦言創業基金「係唔夠㗎，但我哋一步一步上」，並視為激勵及第一筆啟動資金。他之後再獲推薦到科學園參加孵化計劃，並輾轉獲得投資者及政府資助。

他說研發軟件的初衷是希望幫到更多醫療人員，減輕他們的負擔，同時亦都可以讓普羅大眾在家監察健康，減輕醫療壓力。現時Vitals™與海外多個政府組織、保險公司合作，又將會本港港怡醫院簽署合作協議，令程式更普及。

用家使用軟件鏡頭拍攝臉部後，Vitals™ 程式利用人工智能系統，30秒內能分析出心率、血壓指標、呼吸量，甚至臉部皮膚年齡等。（許湖洪攝）

AI機器助手術期間偵測癌細胞 只需3分鐘

除了有讓普羅大眾應用的醫療科技外，有發明更能在手術室大派用場。癌症手術期間，醫生將腫瘤取出後切片，再透過顯微鏡觀察癌細胞情況。科大另一個研究團隊研發CHAMP人工智能機器診斷，讓醫生直接將腫瘤放在機器內，只需3分鐘就能偵測到癌細胞，匯出圖片供醫生分析。

助醫生節省近半小時 分析準確度達9成

產品經理曾子雋指機器透過光學原理結合人工智能，「全自動形式掃描」癌細胞。產品成本達60萬至80萬元，能讓醫生節省近半小時分析時間，而且準確度達9成，能大大提升醫療效率。曾子雋表示，現正與多間醫院合作臨床測試，再籌備下一階段研發。

科大CHAMP人工智能機器產品經理曾子雋。（許湖洪攝）