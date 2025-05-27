日本「大國藥妝」傳攻港尖沙咀開店　求職網站聘銷售員月薪逾2萬

【大國藥妝／日本過江龍／零售業／尖沙咀】港人遊日必到藥妝店「瘋狂掃貨」直至滿載而歸，近年日本藥妝店積極拓展香港市場，繼知名品牌「松本清（matsukiyo）」在2022年攻港後，另一名店「大國藥妝」又傳將進駐香港，在尖沙咀準備開設首間門店。



根據求職網站的招聘廣告顯示，「大國藥妝」正為尖沙咀店聘請全職銷售助理，月薪介乎1.8萬元至2.2萬元，每周工作5日，可享「優厚佣金」及年終雙糧等福利。



日本知名連鎖藥妝店「大國藥妝」疑即將在尖沙咀插旗。（大國藥妝FB圖片）

再有日本知名連鎖藥妝店攻港，根據求職網站的招聘廣告顯示，「大國藥妝」在香港成立的公司名為「Daikoku Drug Hong Kong Limited」，即將開幕的首店毗鄰尖沙咀港鐵站，或因此正聘請全職銷售助理，月薪介乎1.8萬元至2.2萬元。

銷售助理職責包括上貨及收銀等 月薪最高2.2萬元

銷售助理職責為處理店舖日常運作，包括貨品陳列、配貨、上架、收銀及一般事務等工作，需要主動推銷貨品及向顧客提供優質的服務，與顧客建立及維繫良好關係，積極達至及超越公司訂下的銷售目標。

「大國藥妝」正聘請全職銷售助理，月薪介乎1.8萬元至2.2萬元。（網頁截圖）

每周工作5日 享「優厚佣金」及年終雙糧

福利方面，銷售助理每周需工作5日，每日工作9小時，包括1小時用膳時間，需接受輪班及輪休。公司並提供優厚佣金、年終雙糧、醫療及牙科福利、超時工作津貼、颱風當值津貼、員工購物優惠，以及10至18日有薪年假等。

學歷要求最低為中學程度，操良好粵語、一般英語及普通話，若求職者具3年或以上零售銷售經驗者，將獲優先考慮。

由於「大國藥妝」首店在1988年於大阪御堂筋線的大國町站開業，因而取名「大國藥妝」。（大國藥妝FB圖片）

去年提供直送香港服務 買滿8888日圓免運費

翻查資料，由於「大國藥妝」首店在1988年於大阪御堂筋線的大國町站開業，因而取名「大國藥妝」。該店號稱「全日本第一便宜」，在總部的大阪市開設大量分店，加上聘有操流利中文的店員，因此深受中港台的旅客歡迎。

此外，近年大國藥妝疑似積極拓展香港市場，去年10月在社交媒體公布，全球旗艦店提供直送香港服務，只要其平台買滿8,888日圓（折合約486港元），即可享受國際免運費優惠。