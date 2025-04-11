殺校︱派「0班」天主教博智小學 26/27學年與同區伍華小學合併
撰文：吳美松
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教育局早前向全港官津小學發出「開班信」，黃大仙區天主教博智小學及南區鴨脷洲街坊學校被派「0班」，即不獲政府資助開辦小一級。天主教教育事務處今日（11日）回覆查詢指，徵詢不同持份者意見後，最終決定與屬同一辦學團體和位處同區的天主教伍華小學合併。
天主教教育事務處續指下學年（2025/26年度）為準備年，博智的同學仍會在原校上學，2026/27學年全校師生將會轉到伍華小學升班入學及任教。有關合併計劃已呈交教育局審批，一切仍有待局方批准作實，詳情會由校方向家長公佈。
天主教教育事務處表示，決定與天主教伍華小學合併，是為了讓學生能在相同的天主教教育核心價值及辦學理念、地理位置就近的學校繼續學業，加上天主教伍華小學有直屬中學，可以為博智的同學提供適合又穩定的學習環境。
稱合併決定獲家長、老師及兩校法團校董會支持
此外，校方又指辦學團體已與兩校法團校董會取得共識，為了有足夠時間做好準備，下學年（2025/26年度）為準備年，博智的同學仍會在原校上學，2026/27學年全校同學及老師便會轉到伍華小學升班入學及任教。
而伍華小學會於2025年5月開始準備，安排家長及同學到學校參觀，舉辦聯校活動、家長會等讓博智家長及同學有機會認識學校、伍華的老師及同學，使兩校能順利合併。而在準備計劃書前，兩校已分別獲得法團校董會、老師及家長的支持。
天主教博智小學位於黃大仙天馬苑，於1963年創校，校舍有24個課室及13個特別室；全校有32名教師，28%擁有碩士、博士或以上學歷，83%年資10年或以上。
教育局早前回覆指，天主教博智小學已遞交方案，申請與其辦學團體的另一所小學合併。辦學團體須於本月中旬或之前提交計劃書，教育局會審核計劃的詳情及各項細節，以考慮是否批准申請，適時向學校公布結果。
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