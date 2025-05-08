審計報告｜食環署「屢教不改」頻犯三大問題　「政府病」縮影？

新一份《審計報告》揭露食物環境衛生署（食環署）打擊亂拋垃圾不力。審計署發現，儘管根據三區網絡攝錄機的記錄，三個月內，有49個地點存在非法棄置垃圾情況，惟最終的情況報告只納入兩成，僅10個地點。



其實食環署並非首次被審計署「踢爆」工作不力，《香港01》翻查自1999年以來的審計報告，發現食環署合共被點名30次，最常出現的問題是工作嚴重拖延，例如檢討嬰兒食物的營養資料標籤規定要花六年、更新食安標準花了超過十年。另外兩個常被指出的問題是外判服務長期依賴單一承辦商，以及多次不備存或遺失視察工作記錄，讓審計署直言無法確定工作有否達標。



新一份《審計報告》揭示，食環署打擊亂拋垃圾，有改善空間。（資料圖片／蕭博禧攝）

食環署遺失記錄、缺資料已成習慣？

新一份《審計報告》顯示，審計署到訪東區、深水埗區和元朗區的分區環境衞生辦事處，審查去年10月的情況報告，發現有49個地點，經網絡攝錄機偵測到有非法棄置垃圾情況，當中八成、即39個地點未納入情況報告。39個地點中，最嚴重的一個發生了2,411次、總數2,570件的垃圾非法棄置。

其實，類似的記錄備存不足情況，在食環署並非首次。翻查從1999年開始、每年發表兩次的衡工量值式報告，可以發現早在2007年，署方已在外判環境衞生服務上被詬病。當年審計署指出，到訪的三個分區辦事處，均無備存防治蟲鼠服務督導人員的視察記錄。

食環署人員(李家傑攝)

其後的十八年，食環署不時被揭故態復萌。2017年，審計署視察街頭販賣籌款的臨時小販，在須進行的兩千多次視察中，有一成的記錄遺失或資料不全，6%視察根本無開展；2020年離島區和西貢區的海岸垃圾清理上，負責人的服務檢查報告中，並無記錄視察的地點，審計署直言無法確定有否達到視察目標。直到今年，署方又被爆無將大部分亂拋垃圾地點列入報告。多年來「大頭蝦」風範不改，究竟是有心還是無意呢？

一項工作拖延10年

食環署的拖延亦廣受詬病，最近一次是2023年被揭露延遲處理新食物業牌照。審計署指2021年和2022年，共有30宗處理時間偏長的食肆牌照或許可證轉讓申請，其中最久的是油站內冰凍甜點售賣許可證轉讓，竟花了784個工作天、即超過兩年。

環境及生態局局長謝展寰曾以疫情為由，解釋為何延遲處理新食物業牌照。（廖雁雄攝）

環境及生態局局長謝展寰曾回應，局方接納審計署全部建議，食環署會跟進和落實。他亦解釋為何延遲，稱食環署審批申請時要諮詢多個部門，加上疫情期間要調派人手，處理緊急職務。

疫情造成工作延誤是否合理另當別論，但食環署被指工作拖延，卻是早有前科。若將時間回撥至2011年，審計署已經批評隸屬食環署的食物安全中心，稱當局早在2005年就承諾會檢討，是否有需要就嬰兒及特殊食物，實施營養資料標籤規定，惟時隔六年仍未檢討。相關規定最終於2015年底才正式生效，即前後拖拉了近十年。

耗時動輒多於「十年」的工作，還有食安標準的更新。2018年10月，食安中心因食安標準更新慢被審計署批評。審計署指，當局在2006年和2009年諮詢專家委員會，得出要「高優次」更新三種受關注物質（除害劑殘餘、獸藥殘餘、貝類毒素和霉菌毒素）的食安標準。惟截至當年8月31日，仍有兩物質的食安標準未更新。當局辯稱化驗所無法提供檢測，及正進行公眾諮詢。

類似拖延情況，二十年來多次出現（見下表）。

清潔服務外判過度依賴單一承辦商

食環署的不少服務需要外判，如清洗街道、處理沿岸垃圾、防治蟲鼠等。近十年來，審計報告至少兩次提醒署方避免依賴單一承辦商。首先是在2014年，食環署為19個地區的街道潔淨服務公開招標，五個承辦商入閘，合約總值為17.4億元公帑，惟其中一個承辦商獲批十份合約，共涉6.53億元，佔總額約四成。

審計署當時提醒食環署，日後招標應該增加競爭，及減低合約過度集中的風險。不過六年後，2020年10月，當局再次因清潔服務招標被審計署批評。審計報告顯示，儘管已有通函列明「若招標涉及超過一份合約，則應限制投標者獲批的合約數量」，食環署仍然將兩個地區的清潔服務，批給同一承辦商。

審計署向特首負責 屢被質疑「無牙老虎」

審計署的使命是「提供獨立、專業及優質的審計服務，以助政府及公營機構提升香港公營部門的服務表現及問責性」，根據基本法第五十八條，該署獨立工作，對行政長官負責，但該署所揭問題對政府部門的實際約束力卻經常受到質疑，被批評為「無牙老虎」。

二十多年來，審計報告揭示的食環署問題各有千秋，但署方的答覆大致相同，即「同意審計署的建議」，難免予人感覺「意見接受，態度照舊」。食環署的情況在其他政府部門亦出現。立法會政府帳目委員會負責研究審計報告並向政府提交建議，政府對帳委會的建議也總是「全部接納」。「目無審計」會否已是政府「通病」？