5.19起食環署加強規管私人泳池救生員　拯溺總會正為公開名冊準備

《香港01》去年11月揭發多個私人泳池聘請假救生員，有人持假救生證或盜用他人證件。食環署今日（9日）表示，5月19日起實施一系列加強措施，進一步防範私人泳池聘用不合資格救生員。根據新措施訂明的懲處機制，若泳池持牌人一年內2次被發現在泳池開放期間未有足夠合資格救生員當值，食環署會考慮暫時吊銷牌照6個月；違規達3次者，其牌照可能會被取消。



同時，食環署會通過牌照條件，明確規定持牌人在聘用救生員前須核對其身份證明文件，並將其救生章和救生手冊的副本存檔。署方亦指，中國香港拯溺總會正為公開合資格救生員名冊作準備工作，相信措施執行後，能更有效協助泳池持牌人核實救生員的資格。



救生員憑救生章證明身份及資格，惟近日業界發現有人持偽造證件。

發言人說，泳池持牌人必須遵守《泳池規例》和牌照條件，包括確保泳池開放期間有足夠的合資格救生員當值。

設釘牌機制 一年違規3次可取消牌照 一年內不准同一地點申牌

根據新措施訂明的懲處機制，若持牌人一年內2次被發現在泳池開放期間未有足夠合資格救生員當值，食環署會考慮暫時吊銷其牌照6個月，並要求持牌人向相關人士如業主立案法團通報情況；一年內違規達3次者，其牌照可能會被取消，而該持牌人或其相關人士在12個月內亦不得在同一地點重新申請泳池牌照。

署方表示，執行新措施時會全盤考慮每宗個案，包括持牌人有否盡職執行相關持牌條件，並會按機制容許持牌人作出申述。

食環署表示，5月19日起實施一系列加強措施，進一步防範私人泳池聘用不合資格救生員。（資料圖片）

聘用救生員前須核對身份證 制定當值紀錄標準格式

為確保持牌人妥善履行責任，食環署會通過牌照條件，明確規定持牌人在聘用救生員前須核對其身份證明文件，並將其救生章和救生手冊的副本存檔。食環署已制定救生員當值紀錄標準格式，要求持牌人按格式清楚記錄當值救生員的相關資料，並由持牌人委派的檢查人員及救生員簽名作實。食環署人員在巡查或跟進投訴時會按需要查閱有關紀錄，並跟進違規情況。

食環署加強突擊巡查 如沒足夠救生員當值須關池

食環署會對私人泳池加強突擊巡查，除了每月檢查和核實當值救生員資格外，亦會在7、8月泳季高峰期增加抽查頻次。如發現泳池沒有足夠合資格救生員當值，會即時採取跟進行動，包括要求持牌人立即關閉泳池，直至有足夠合資格救生員當值方可重開，以及向持牌人發出警告或提出檢控。

食環署將明確要求持牌人在聘用救生員前須核對救生手冊。（譚曉彤攝）

已向私人泳池持牌人發信促遵守

食環署表示，已向全港所有私人泳池的持牌人發信，提醒他們配合和遵守相關新措施，以保障泳池使用者的安全。署方欣悉中國香港拯溺總會正為公開合資格救生員名冊作準備工作，相信該措施執行後能更有效協助泳池持牌人核實救生員的資格。同時，食環署已加強與物業管理業監管局合作，要求物業管理公司就救生員聘用程序嚴格把關。

發言人表示，食環署將持續檢視措施的成效，以提升持牌泳池的安全標準，並呼籲市民共同監察及向署方舉報懷疑違規情況。