第15屆全運會︱擊劍項目測試賽周末舉行　明日可網上登記領取門票

挑戰盃劍擊錦標賽，同時作為第十五屆全國運動會擊劍項目測試賽，將於本周末（5月31日及6月1日）在啟德體育園的啟德體藝館舉行。測試賽入場門票會透過中國香港劍擊總會派發，市民明日（29日）上午9時起可在網上登記領取入場門票，派完即止。另外，賽事當日現場會預留少量門票分兩個時段派發，每人限領一張，不設劃位，先到先得，派完即止。



挑戰盃劍擊錦標賽，同時作為第十五屆全國運動會擊劍項目測試賽，將於5月31日及6月1日在啟德體育園的啟德體藝館舉行。（全運會網頁截圖）

兩日的測試賽由上午9時開始，共有超過500名運動員參賽，設公開組和元老組，項目包括男、女子組重劍、花劍及佩劍。首日將舉行重劍賽事，次日將舉行花劍和佩劍賽事。

測試賽入場門票透過中國香港劍擊總會派發，市民可在明日上午9時起，在網上登記領取入場門票，派完即止。持有門票人士可從啟德體藝館入口，經安檢後進入觀賽區觀賽。

挑戰盃劍擊錦標賽，同時作為第十五屆全國運動會擊劍項目測試賽，將於5月31日及6月1日在啟德體育園的啟德體藝館舉行。（資料圖片）

另外，現場預留少量門票分兩個時段派發，有興趣的市民可在比賽當日上午9時或下午2時30分，於啟德體藝館UG層入口領取門票進場。每人限領一張，不設劃位，先到先得，派完即止。