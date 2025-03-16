全運會│楊德強指票價不高　爭取多渠道播放　港區義工逾3萬人報名

由粵港澳合辦的第15屆全國運動會將在今年11月開幕，香港將承辨8個項目，全運會統籌辦公室主任楊德強今（16日）表示，以往全運會票價均介乎數十至約300元，今屆票價同樣不會昂貴，希望能讓市民可以負擔，又強調會爭取多渠道播放賽事，例如安排電視台轉播等，而他又透露全運會香港賽區的義工招募共收到3萬多人報名，當局已揀選1.7萬人。



楊德強指，全運會測試賽過程順利，但部分環節仍有改善空間，會再與内地政府檢討。（梁鵬威攝）

全運會測試賽過程順利

第15屆全運會將在粵港澳三地舉行，其中香港將承辨8個全運會項目，亦會與內地及澳門合辦公路單車和馬拉松的項目。

楊德強表示，粵港澳三地分別在去年11月及上月舉行粵港澳公路單車賽等賽事，作為全運會的測試賽。楊德強指，測試賽過程順利，不過也有預料之外的情況，例如有車手大幅落後，惟航拍機和電視均集中拍攝前列車手，他認為可動用更多人手和善用科技照顧落後車手。

粵港澳公路單車賽暨全運會公路單車測試賽於去年11月24日早上舉行。（梁鵬威攝）

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全運會港區義工招募逾3萬人報名

楊德強指，今次全運會香港賽區的義工招募共收到3萬多人報名，當局已揀選1.7萬人，相信屆時會有最少1.5萬名義工參與。他預計，賽事期間會有2,500名運動員及1,000多名代表團成員來港，相信年底香港將相當熱鬧。