全運會三項鐵人測試賽周末舉行　中環海濱可觀賽　教如何取票

第15屆全國運動會鐵人三項項目測試賽將於今個周末（1至2日）在中環海濱及維多利亞港舉行，為首次在香港舉行鐵人三項混合接力賽，亦是首次將部分賽道及觀眾席設在中環海濱活動空間內。



市民如欲近距離觀賞運動員，可從港鐵金鐘站A出口沿添馬公園前往中西區海濱長廊（中環段）的觀賽區觀賽，不設座位。公眾門票已透過中國香港三項鐵人總會派發；比賽當日預留少量門票，市民可於觀眾入口處領取門票進場，派完即止。



賽道範圍。（文體旅局提供）

110名運動員參賽包括11港選手 賽道圍繞多個地標

測試賽設有男子個人、女子個人及混合接力三個競賽項目，共有約110名來自內地、香港及澳門的運動員參賽，包括香港6名男選手和5名女選手。女子個人賽和男子個人賽分別於3月1日上午8時及上午10時39分舉行，而混合接力賽則於3月2日下午2時進行，每隊由兩男兩女組成，共有15隊報名參賽。

比賽起點設於灣仔臨時海濱花園對出海面，運動員完成游泳項目後，隨即進行自行車和跑步項目。自行車路線介乎灣仔金紫荊廣場至中環國際金融中心，跑步路線主要圍繞中環海濱長廊，沿途經過多個香港地標，包括香港會議展覽中心、政府總部、立法會綜合大樓、香港摩天輪等，而終點設於中環海濱活動空間。

市民可在中西區海濱長廊觀賽 少量門票預留比賽當日現場派發

市民如欲近距離觀賞運動員，可從港鐵金鐘站A出口沿添馬公園前往中西區海濱長廊（中環段）的觀賽區觀賽，不設座位。

公眾門票已透過中國香港三項鐵人總會派發，持有門票人士，經安檢後可進入中環海濱活動空間的觀眾看台觀賽。比賽當日預留少量門票，市民可於觀眾入口處領取門票進場，派完即止。香港電台將會於網上直播兩天的賽事。

中環海濱、灣仔北將實施封路

為配合賽事安排，警方將於中環海濱和灣仔北一帶實施間歇性封路和臨時封路措施（範圍包括龍和道、耀星街、龍合街、博覽道、博覽道中及博覽道東）。間歇性封路時間為2月28日上午5時至8時，而臨時封路措施實施時間為3月1日上午2時至下午2時，以及3月2日上午8時至下午6時。

賽道外兩公里範圍設臨時限制飛行區

另外，警方於3月1日上午7時至下午1時30分及3月2日下午1時至下午5時30分，會在賽道向外伸延兩公里範圍設立臨時限制飛行區，除獲正式授權的小型無人機外，限制其他小型無人機進入。相關的臨時限制飛行區詳情將會載於小型無人機電子平台「SUA一站通」。