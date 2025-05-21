安達臣道首置盤貪污案︱分判商涉以夜總會款待等以換隻眼開隻眼閉

廉政公署今日（21日）公布偵破涉及觀塘安達臣道私人住宅項目貪污案，據悉涉及長實安達臣道「港人首置盤」。



廉政公署執行處總調查主任雷家聰在記者會表示，地盤分判商涉嫌以數千到數萬元利市、大量月餅卷、款待到高級餐廳及夜總會消遣等「甜頭」，行賄工程監督總承辦商、即「大判」員工、工程顧問公司的住地盤監督員工，對監管鋼筋「隻眼開隻眼閉」。



廉署指，涉及的賄款及禮物總值仍在調查當中，但透露每次到高級餐廳用膳涉二千元到三千元一位，夜總會款待則每次兩萬元至三萬元。



《香港01》於2024年10月4日揭發長實安達臣道首置盤鋼筋出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於同年9月28日起停工。（資料圖片/王海圖攝）

廉政公署上周展開代號「戰鼓」的行動，偵破一宗涉及在觀塘住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，地盤分判商涉嫌行賄工程監督的總承辦商，即「大判」員工、工程顧問公司的住地盤監督員工，換取寬鬆監管分判商進行的鋼筋紮鐵工程，容許不乎合工程圖則的工程質量。

「甜頭」包括數萬元利市、月餅券 夜總會款待每次兩萬元至三萬元

雷家聰指，地盤分判商以提供不少「甜頭」來行賄有關人員，包括數千元到數萬元利市、大量月餅券，到每位收費二千元到三千元的高級餐廳進餐，夜總會款待則每次兩萬元至三萬元。至於涉案的賄款及禮物總值則仍在調查中。

廉政公署執行處總調查主任雷家聰（左二）表示，地盤分判商涉嫌以數千到數萬元利市、及請去夜總會消遣等「甜頭」，行賄工程監督的總承辦商員工等人。（許湖洪攝）

廉政公署先後拘捕十名男子，年紀介乎29至52歲，懷疑干犯行郁、受郁、串謀詐騙、使用懷假文書等罪行。被捕人士包括一名大判員工，5名分判商東主及員工，四名工程顧問公司的駐地盤監督。行動中廉署到過涉案公司的辦公室、涉案人的住所，檢獲大量的工程文件，包括建築材料採購單據、工人支薪紀錄，工程質量檢驗報告等。