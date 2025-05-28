新冠病毒｜1歲B女確診併發腦炎　ICU留醫情況危殆　未曾接種疫苗

【新冠病毒／新冠肺炎／衞生防護中心／新冠疫苗】衞生防護中心今日（28日）公布，一名過往健康良好的1歲女嬰，昨日（27日）開始發燒及流鼻水，今日出現抽搐，到東區醫院急症室求醫後，獲安排在兒童深切治療部治療。病人沒有接種新冠疫苗初始劑次，在潛伏期內無外遊，其臨床診斷為新冠肺炎併發腦炎，目前情況危殆。



衞生防護中心表示，雖然新冠病毒的活躍程度開始放緩，但預計短期內仍然維持較高水平，呼籲幼兒、兒童、長者及長期病患者，應盡快接種新冠疫苗。



確診新冠病毒併發腦炎的1歲女嬰未曾接種疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

女嬰昨發燒及流鼻水 今日出現抽搐

衞生防護中心今日公布一宗新冠肺炎的兒童嚴重個案，涉及一名過往健康良好的1歲女嬰。病人昨日（27日）開始發燒及流鼻水，至今日（28日）出現抽搐，被帶到東區醫院急症室求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應，臨床診斷為新冠肺炎併發腦炎。病人目前仍然留醫，情況危殆。

女嬰昨日（27日）現於東區醫院兒童深切治療部治療。（資料圖片)

3名家居接觸者曾出現病徵 2人快速測試呈陽性

初步調查顯示，該女童沒有接種新冠疫苗初始劑次，在潛伏期內無外遊。她的3名家居接觸者曾出現病徵，其中兩人的快速抗原測試對新冠病毒呈陽性反應，現已痊癒。

衞生防護中心認為，新冠肺炎已成為一種周期性風土病，自今年3月中起，社區整體活躍程度持續上升。最新監測數據顯示，截至5月17日的一周，污水監測新冠病毒含量及呼吸道樣本檢測陽性率，其升幅較上周有所放緩。

中心籲幼童及高風險市民接種疫苗

基因分析顯示，XDV及其後代譜系病毒株已成為現時本港最流行的變異病毒株。由於XDV是一種與JN.1相關的變異病毒株，因此現時本港使用的新冠疫苗仍能有效預防。而最新資料並未顯示XDV會較JN.1引致更嚴重疾病。

衞生防護中心呼籲未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士，包括幼兒及兒童應盡快接種疫苗，高風險市民特別是長者和長期病患者，則應盡快接種新冠疫苗額外加強劑，以有效預防新冠，減低重症和死亡的風險。