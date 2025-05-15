新冠｜劉宇隆稱重症較去年高峰少　非脆弱人群可多外出「拼經濟」

衞生防護中心表示，新冠病毒社區整體活躍程度近月持續上升，最新有兩宗兒童感染新冠嚴重個案。聯合科學委員會主席、港大臨床醫學學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，現時新冠病毒在社區的活躍程度比去年高峰期高，但出現重症的嚴重個案較少，他認為病毒對社會影響愈來愈輕。



劉宇隆又指，健康的市民日常已無戴口罩外出必要，至於是否接種新冠疫苗，他指高風險市民可考慮接種，但稱個人決定，又笑言市民可以多外出「拼經濟」：「無病無痛嘅人可以正常生活，困喺屋企好慘㗎真係。」



港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，每次再感染新冠病毒的病徵都會較上次感染少。（資料圖片／梁鵬威攝）

劉宇隆表示，近期新冠病毒在社區的活躍程度有上升趨勢，提到上周本港大廈的污水檢測樣本，病毒量達每公升70萬拷貝，比去年最高峰的40萬拷貝更高。

傳播多但重症較少 劉宇隆：病毒對社會影響愈來愈輕

不過，劉指雖然新冠病毒的社會傳播比去年多，但染疫出重症的嚴重個案，卻比較少，認為病毒對社會的影響愈來愈輕。

劉宇隆又指，現時每個人「點都會中一次（新冠）」。（資料圖片）

人類T細胞每次感染都會受「教育」 每次感染徵狀會比上次輕

劉宇隆又指，現時每個人「點都會中一次（新冠）」，加上人類對病毒的抗體並非永久，因此仍有機會感染第二、三次。不過，人類的T細胞比較「長命」，每次感染都會受「教育」，因此每次感染的徵狀的會比上一次輕。

劉宇隆並指現時流行的變異株，都是Omicron的分支，若無大變異，難以逃脫人體的免疫細胞，預期新冠病毒未來兩年對社會的影響會續變輕，有如其他冠狀病毒的趨勢。

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，健康的市民平時已無戴口罩外出的必要。（資料圖片）

脆弱人群要保障自己 健康市民可多外出：無病無痛困喺屋企好慘㗎

他又指，健康的市民平時已無戴口罩外出的必要，有病徵時戴口罩、注意個人衞生即可，以做到「保護自己，保護他人」，而「脆弱人群」則要保障自己。他又笑言市民可以多外出「拼經濟」，「無病無痛嘅人可以正常生活，困喺屋企好慘㗎真係」。

免疫功能缺、癌症等風險高人士可考慮接種疫苗

至於市民是否仍需要接種新冠疫苗，他指一些有免疫功能缺損、癌症、腎衰竭等的人士，感染病毒時出現重症的風險較高，這類人除了首次接種疫苗，之後可每半年接種一次，達致保護作用，但稱是否接種疫苗，屬個人決定。

提到有近期有兒童除新冠病毒外，感染多種病毒導致重症，劉宇隆認為情況一直都有，個案數目增多是由於檢測各種病毒的手段亦增加，又表示多種病毒感染，「一定會痛啲」。至於部分罕見的病情，例如腦災，他認為或與先天免疫力缺陷有關。