新冠病毒｜本港活躍程度升幅放緩 衞生署籲高風險者仍須保持警惕
撰文：吳美松
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衛生署衛生防護中心今日（23日）公布，數據顯示本港新冠病毒病活躍程度的升幅開始放緩，但預計短期內仍會維持在較高水平。中心呼籲高風險人士，特別是長者和長期病患者，應繼續保持警惕並接種疫苗額外加強劑，以降低重症和死亡風險。
中心總監徐樂堅指出，新冠已成為一種周期性風土病，本地及全球數據顯示，一般每隔約半年至九個月會經歷一次活躍周期。各地區出現活躍程度上升的時間或因當地因素而異，例如人口的群體免疫力、主流變異病毒株變化及疫苗接種率等。
香港自今年4月起錄得的新冠感染個案顯著上升，與對上一次在去年7至8月期間的上升相隔超過半年，屬預期之內，情況與去年相似。雖然部分監測指標顯示上周（截至5月17日），新冠感染個案上升的趨勢開始減弱，呼吸道樣本陽性比率由13.66%輕微上升至13.8%，污水監測人均病毒含量由每公升約710,000拷貝升至770,000拷貝，升幅較前兩周明顯下降，但預料病毒活躍程度在未來數周仍會維持在較高水平。
徐樂堅強調，一般市民感染新冠病毒的徵狀大多較為輕微，類似其他常見的呼吸道感染。然而，高風險人士，包括長者、幼童、長期病患者及免疫力弱的人士，出現嚴重徵狀的機會較大，因此接種疫苗至關重要。
中心指，除了接種疫苗外，市民也應保持良好的個人、環境及手部衛生，以減低感染新冠或其他呼吸道傳染病的風險。如有呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，考慮避免上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早求醫。
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