新冠病毒｜近4周81宗成人嚴重個案　30人死　監測數據創一年新高

衞生署衞生防護中心今晚（15日）指2019冠狀病毒病主要監測指標數據創一年新高，呼籲社會各界提高警覺。在過去四個星期共錄得81宗涉及成年人的新冠嚴重個案，當中30宗、37%死亡；兒童也有5宗嚴重個案，未有死亡個案。



中心指參考近年本地及全球的流行病學數據，認為新冠已演變成為一種有周期性的風土病，分析顯示活躍周期與主流變異病毒株變化及社區群體免疫力下降有關。中心促市民加強個人衞生和保護措施，包括盡快接種初始劑次新冠疫苗。



新冠病毒持續變種。（REUTERS）

2024年10月23日，立法會舉辦接種流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動，主席梁君彥、醫務衞生局局長盧寵茂率領30多名立法會議員參加。（黃浩謙攝）

2024年10月23日，立法會舉辦接種流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動，主席梁君彥、醫務衞生局局長盧寵茂率領30多名立法會議員參加。（黃浩謙攝）

2024年10月23日，立法會舉辦接種流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動，主席梁君彥、醫務衞生局局長盧寵茂率領30多名立法會議員參加。（黃浩謙攝）

2024年10月23日，立法會舉辦接種流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動，主席梁君彥、醫務衞生局局長盧寵茂率領30多名立法會議員參加。（黃浩謙攝）

XDV現為本地主流變異病毒株 新冠已演變成本地周期性風土病

衞生防護中心指出，2024年年初，本地主流變異病毒株從XBB轉為JN.1，到2024年第三季則由JN.1轉為KP.2及KP.3，而今年3月下旬開始再轉為XDV，現時未有證據顯示XDV會引致更嚴重疾病。中心指新冠變異病毒株不時改變，因此不能掉以輕心，中心會按世界衞生組織的建議，繼續密切監察變異病毒株的情況，慎防日後可能出現毒性較強或與疫苗不匹配的變異病毒株。

中心總監徐樂堅醫生表示，新冠疫情復常後，香港每隔半年至九個月經歷一次新冠活躍周期，參考近年本地及全球的流行病學數據，中心認為新冠已演變成為一種有周期性的風土病。

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污水監測、檢測陽性率及核酸檢測陽性數據近四周持續上升

根據最新的監測數據（截至5月10日的一周），污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及化驗所新增核酸檢測陽性數目在過去四周持續上升。當中，呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從四周前（4月6日至12日的一周）的6.21%，逐步增至13.66%，上升一倍，創近一年新高；污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約71萬拷貝，較四周前每公升約39萬拷貝亦顯著上升；同期，急症室、普通科門診及定點私家診所的新冠求診比率亦錄得明顯升幅。

徐樂堅：預料新冠活躍程度至少在未來數周維持在較高水平

徐樂堅表示，復常後的監測數據顯示，香港新冠活躍程度曾出現兩個比較活躍的時段，分別是2023年4月至7月維持約15周，以及去年2月至3月維持約7周，「新冠於今年4月中旬（即約四周前）變得較為活躍，參考以往的數據，我們預料新冠活躍程度會至少在未來數周維持在較高水平。」

衞生防護中心總監徐樂堅指，新冠於今年4月中旬起變得較為活躍。（黃浩謙攝）

83%成人新冠嚴重個案為長者 近4周錄得5宗兒童嚴重個案

重症及死亡個案方面，在過去四個星期，中心共錄得81宗涉及成年人的新冠嚴重個案（包括30宗死亡個案），流行病學調查顯示當中83%屬65歲以上的人士，這些較年長的個案中超過九成有長期病患，而只有一宗個案在過去六個月內曾接種新冠疫苗加強劑。

兒童方面，中心今年暫錄得5宗嚴重個案（未有死亡個案），當中兩宗有長期病患紀錄，三宗未曾接種新冠疫苗初始劑次。徐樂堅指這反映即使兒童過去健康良好，患上新冠後都有機會出現嚴重併發症，「我希望各位家長不要猶豫，盡快帶子女按時完成接種新冠疫苗初始劑次。」

徐樂堅補充說，現時高危組群尤其是長者，接種新冠疫苗額外加強劑的比率偏低，顯示市民不大重視新冠疫苗接種，推算65歲或以上長者當中，分別有約75%居於安老院舍的長者及90%居於社區的長者，未有按照中心建議依時接種新冠疫苗加強劑。