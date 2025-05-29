市建局行政總監｜華懋前行政總裁蔡宏興獲委任　6.15生效為期3年

政府今日（29日）公布，行政長官已接納由財政司司長擔任主席的遴選委員會的建議，委任蔡宏興為市區重建局（市建局）行政總監，今年6月15日起生效，任期3年，接替行將退休的韋志成。



蔡宏興6月15日起將出任市區重建局（市建局）行政總監。（資料圖片）

蔡宏興是專業建築師，他曾於2018年至2024年8月出任華懋集團行政總裁至退休。他亦曾任南豐發展有限公司董事總經理、Foster + Partners董事、香港建築師學會會長及香港城市設計學會會長。

學歷方面，蔡擁有加拿大不列顛哥倫比亞大學數學學士學位及羅德島設計學院建築專業學位。他同時擁有香港大學工商管理學碩士學位及香港中文大學比較及公眾史學文學碩士學位。

發展局局長甯漢豪表示，深信蔡宏興能領導市建局的管理團隊發揮所長，在維持市建局財政可持續的情況下，推動市區更新，應對樓宇老化的挑戰。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

發展局局長甯漢豪表示，蔡宏興是資深的建築師，長時間在建築界及房地產發展方面工作，對本地土地及房屋規劃、房地產市場、歷史建築保育、綠色建築及創新建造技術等有深切了解，深信他能領導市建局的管理團隊發揮所長，在維持市建局財政可持續的情況下，推動市區更新，應對樓宇老化的挑戰。

甯漢豪亦感謝即將任滿退休的韋志成，多年來對市建局工作所作出的寶貴貢獻，稱對方出任行政總監以來，憑藉卓越的領導才能和豐富經驗，以創新思維領導市建局推展各項市區更新工作，對推動可持續發展的市區更新貢獻良多。

市建局總監韋志成。（資料圖片）

政府去年聘任顧問公司，就市建局行政總監一職進行公開招聘，並由財政司司長陳茂波擔任主席的遴選委員會進行甄選及向行政長官作出委任建議。遴選委員會成員包括財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪、市建局主席周松崗及市建局非執行董事陳富強。