華懋CEO蔡宏興9月退休　最難忘活化中環街市　對房地產前景有信心

華懋集團早前收40.2億元收購荃灣大型購物商場D‧PARK 愉景新城及停車場全部權益，近日已完成收購程序，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興接受《香港01》訪問表示，期望可以與集團區內地標項目產生協同效應（Nina Hub Synergy）。至於，該集團資產管理租務部總監梁力宏又透露 D‧PARK短期內是不會改變商場硬件，期望可以先讓租戶做好生意，會於下一步才討論租金，期望目標生意額可以有雙位數字增長。



另外，蔡宏興將於今年9月正式卸任華懋CEO，他表示對香港地產前景有信心，寄語要為遊客提供創意、創新的環境及服務，保持香港吸引力。而任內最難忘的事，他認為莫過於是成功活化中環街市。



蔡宏興：冀D‧PARK可與集團區內地標項目產生協同效應

對於今次買入D‧PARK，蔡宏興解釋是因為華懋對荃灣這個社區充滿信心，其次就係認為雖然現時香港商場消費市道較為疲弱，但D‧PARK仍然可以吸引不少家庭客，反映具發展潛力。另外D‧PARK同樣位於集團荃灣區的總部，期望可以與區內如心廣場一期及二期、辦公大樓、荃灣西如心酒店、如心園等項目產生協同效應（Nina Hub Synergy）。

蔡宏興舉例，如心園開幕後成功吸引不同地區人士來荃灣區消費，集團亦考慮到如何利用 D‧PARK 這個面積63萬平方呎、攞逾千個停車位的商場，以組織成一個荃灣Nina Hub。

荃灣大型購物商場D‧PARK。

↓↓華懋木化石公園「如心園」↓↓

租務部總監梁力宏：短期內不改變商場硬件 期望生意額有雙位數增長

另外，華懋集團資產管理租務部總監梁力宏又指，D‧PARK面積約63萬平方呎，是華懋集團目前規模最大商場，當中有接近200個商戶，目前的出租率逾90%，預告未來亦會有優質商戶的改動。

他指，希望初期可以先給商戶信心，顯示集團是有能力營運商場，做到先讓租戶做好生意，下一步才討論租金。所以短期內是不會改變商場硬件，亦期望目標生意額可以有雙位數字增長。

左起：華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興、華懋集團資產管理租務部總監梁力宏

華懋旗下商場整體總營運面積約168萬平方呎

至於集團商場部份，梁力宏指旗下擁有9個商場，以及負責管理營運的中環街市，整體總營運面積約168萬平方呎。如連同如心廣場約27萬平方呎計，集團於荃灣區兩個商場合共面積約90萬平方呎，而如心廣場過去半年商場人流每月不少於400萬人次，當中訪客比例佔40%，主要受惠於商場毗鄰的荃灣西如心酒店。

梁力宏續指，集團旗下商場生意額每年都有雙位數字增長。同時亦在過去5年，即使在疫情下，旗下零售租戶組合亦成功引入了逾700個新商戶。

華懋旗下商場整體總營運面積約168萬平方呎。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興（中間）

蔡宏興：寄語要為遊客提供創意、創新的環境及服務

華懋集團未來將進一步加強零售業務，蔡宏興表示集團對香港地產前景有信心，又認為香港對旅客或做生意的人而言，仍然有一定優勢進入中國市場。至於目前地產市道所面對的挑戰，暫時是克服到的。他坦言只要有信心，為香港遊客提供創意的環境和創新的服務，香港仍然是有吸引力。

銅鑼灣加路連山道商業地料2028年落成

華懋集團除了積極發展商場外，於2021年與希慎興業合組財團，成功以197.8億投得銅鑼灣加路連山道商業地。蔡宏興亦透露，該商業項目地盤面積近16萬平方呎，將興建3幢商業大樓， 樓高16層至25層，其中第3座地下至1樓設有地區康健中心、幼兒中心及長者日間護理中心，預計2028年落成。

蔡宏興退休9月正式卸任CEO 最難忘莫過活化中環街市

蔡宏興於2018年初加入華懋集團至今已經近7年，華懋早前已宣布蔡宏興將於今年8月31日卸任行政總裁一職，其職位由集團獨立非執行董事張利民擔任，並於今年9月1日生效。蔡宏興回顧過去7年任期，他表示可以成功集團轉型，能夠得到社會及生意夥伴的認用，是一件最值得令人開心的事。

而任內最難忘的事，他認為莫過於是成功活化中環街市。由當初集團同事會擔心未能成功活化一幢歷史建築物，直至最後於中環街市活化當中運用不同的科技去解決困難，最終可以令中環街市變成可以支持本土初創及年輕人創業的地方。同時，蔡宏興又認為活化中環街市亦能為不同企業提供新方向，去思考可以如何活化歷史建築。

中環街市（何家達攝）

冀退休後可多花時間陪伴家人、發展與藝術相關興趣

被問及退休後的大計，蔡宏興笑言「首先就要還返太太的債」，他解釋，由於過去數年工作比較繁忙，所以在退休之後亦會花多些時間去陪伴家人去旅行。另外亦希望可以有多些機會發展與藝術相關的興趣。