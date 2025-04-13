九龍城重建｜韋志成：市建局擬引「3B」體系　為商舖加特色設計

市建局近年啟動九龍城重建，行政總監韋志成表示，會將「3B」體系（建設環境、地區經濟、社區連結）引入該區，未來一年，亦會投放資源，彰顯「龍城」區的獨特個性，為商戶創造更多機遇，包括為龍崗道兩旁的商舖度身訂造具特色的店面設計，預計最快今年下半年可完成。



市建局行政總監韋志成表示，會將「3B」體系引入九龍城重建，未來一年，亦會投放資源，為龍崗道兩旁的商舖度身訂造具特色的店面設計。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成表示，會將「3B」體系引入九龍城重建。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成表示，會將「3B」體系引入九龍城重建。（資料圖片）

韋志成在今日發表網誌表示，因應九龍城蘊藏豐富潮州、泰國文化、以及商舖林立的地區特色，市建局借鑒中上環「城蹤遊」的成功經驗，計劃將「3B」體系（建設環境、地區經濟、社區連結），引入到九龍城重建當中，更鮮明及立體地展現九龍城「龍城」區的「型格」形象。

他指，市建局將以潮州、泰國和舊啟德機場為主題，為龍崗道兩旁的商舖度身訂造具特色的店面設計，例如製作特色貼紙和掛飾等，加強「成行成市」的氛圍和提升街區的活力。在未來數個月，藝術家會落區與商舖營運者訪談，了解他們對設計的想法和意願，制定和落實設計方案，預計最快今年下半年在獲得商舖的同意後，便可完成店面設計和安裝的工作。

市建局正構思以舊啟德機場或飛機為主題，在九龍城的大廈外牆或街道利用擴增實境（AR）技術，重現昔日飛機在九龍城低飛的景象。（市建局網站圖片）

市建局行政總監韋志成表示，會將「3B」體系引入九龍城重建。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成表示，會將「3B」體系引入九龍城重建。（資料圖片／歐嘉樂攝）

韋志成又指，適逢今年是舊啟德機場成立一百周年，團隊正構思以舊啟德機場或飛機為主題，在「龍城」區的大廈外牆或街道利用擴增實境（AR）技術，重現昔日飛機在「龍城」區低飛的獨特景象。

此外，市建局團隊將借鑒此早前在中上環推出「小街道大聯盟」計劃成功經驗，與香港中小型企業聯合會商討，研究將計劃拓展至「龍城」區，範圍涵蓋龍崗道至城南道一帶的商戶，吸引旅客及市民探索社區外，亦透過消費帶旺地區經濟。