六合彩半億頭獎端午金多寶｜即對攪珠結果　一注獨中料可得5000萬

六合彩端午金多寶今晚（6月9日）攪珠，馬會估計頭獎若以10元一注獨中，幸運兒高達5,000萬元，總投注額有1.41億元。攪珠結果險些出現令馬會會派凸的「生日組合」，五個正選碼頭及特別碼頭均在20號以下，唯一大冧吧為42號；而若選今日日期作為心水號碼，即已中兩個數字。馬會公布，頭獎無人中，二獎則有10注中，每10元一注派彩46.4萬元。



六合彩端午金多寶6月9日攪珠結果。（馬會直播截圖）

今晚攪出的號碼為6、9、12、17、19、42；特別號碼為13。

六合彩2024年6月9日端午金多寶攪珠及派彩結果。(馬會網頁截圖)

攪珠結果接近「生日組合」 七獎29.3萬注派彩共逾千萬

馬會公布今晚頭獎無人中，二獎有10注中，每10元一注派彩464,000元；三獎有326注中，每10元一注派彩37,950元。

今晚攪珠結果險些出現令馬會會派凸的「生日組合」，即投注人士以自己或親人出生日期作為心水號碼。今晚七獎中奬異常多，總共有29.3萬注中，派彩額共1,173萬元。

截至6月4日攪珠後六合彩49個號碼攪出次數。（馬會網頁圖片)

根據馬會紀錄，最新五大熱門號碼依次為30、49、24、10及22；五大冷門號碼依次為19、25、23、41及26。馬會指近12次的端午金多寶中，有兩個號碼特別旺，為30及10呢，分別攪出過5次及4次，亦即五大熱門號碼之二。

根據馬會紀錄，由2002年7月4日增至４９個號碼後，最新攪出的五大熱門號碼依次為30（481次）、49（476次）、24（468次）、10（466次）及22（465次）；五大冷門號碼依次為19（397次）、25（408次）、23（409次）、41（413次）及26（416次）。