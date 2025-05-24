六合彩端午金多寶｜5.29攪珠一注獨中贏半億　即睇歷年最幸運號碼

【六合彩／金多寶／端午金多寶／馬會／端午節】六合彩端午金多寶攪珠將於下周四（29日）舉行，特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達5,000萬港元，彩票在今晚攪珠後開始發售。下文將提供十大幸運投注站，以及歷年六合彩端午金多寶的熱門號碼，當中又以「8」、「27」及「33」最旺。



每次六合彩金多寶都吸引大批市民到馬會排隊購買彩票。（資料圖片／黃浩謙攝）

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六合彩端午金多寶2025｜若10元一注獨中頭獎基金達5000萬

端午節將至，馬會今日（24日）公布，六合彩端午金多寶攪珠將於下周四（29日）舉行，特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達5,000萬港元。端午金多寶彩票將於今晚攪珠後開始發售。

▼2024年2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼



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六合彩端午金多寶2025｜十大幸運投注站一覽

六合彩端午金多寶2025｜去年端午金多寶無幸運兒 10注中二獎

2024年6月9日舉行的六合彩端午金多寶，總投注額達1.41億元，最終攪出的號碼為6、9、12、17、19、42，特別號碼為13。雖然頭獎無人中，但二獎有10注中，每注派46.4萬元。

六合彩端午金多寶2025｜歷年數據揭8、27及33最旺

至於大家關心的端午金多寶「幸運號碼」，根據歷年的數據，當中「8」、「27」及「33」分別攪出過8次，成為最容易中獎的號碼。至於「5」及「14」分別攪出過7次，也可稱為「幸運號碼」。