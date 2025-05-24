六合彩端午金多寶｜5.29攪珠一注獨中贏半億 即睇歷年最幸運號碼
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【六合彩／金多寶／端午金多寶／馬會／端午節】六合彩端午金多寶攪珠將於下周四（29日）舉行，特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達5,000萬港元，彩票在今晚攪珠後開始發售。下文將提供十大幸運投注站，以及歷年六合彩端午金多寶的熱門號碼，當中又以「8」、「27」及「33」最旺。
六合彩端午金多寶2025｜若10元一注獨中頭獎基金達5000萬
端午節將至，馬會今日（24日）公布，六合彩端午金多寶攪珠將於下周四（29日）舉行，特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達5,000萬港元。端午金多寶彩票將於今晚攪珠後開始發售。
▼2024年2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼
+24
六合彩端午金多寶2025｜十大幸運投注站一覽
六合彩端午金多寶2025｜去年端午金多寶無幸運兒 10注中二獎
2024年6月9日舉行的六合彩端午金多寶，總投注額達1.41億元，最終攪出的號碼為6、9、12、17、19、42，特別號碼為13。雖然頭獎無人中，但二獎有10注中，每注派46.4萬元。
六合彩端午金多寶2025｜歷年數據揭8、27及33最旺
至於大家關心的端午金多寶「幸運號碼」，根據歷年的數據，當中「8」、「27」及「33」分別攪出過8次，成為最容易中獎的號碼。至於「5」及「14」分別攪出過7次，也可稱為「幸運號碼」。
六合彩復活節金多寶｜頭獎5000萬各懷「中獎夢」 有人嫌煩不買樓六合彩結果｜復活節金多寶一注半中 派3400多萬元 即對中獎號碼六合彩復活節金多寶2025｜5000萬頭獎今晚攪珠 3連續號碼近期旺六合彩結果｜新春金多寶一注中獲1.9億破紀錄 7個攪出號碼有得對