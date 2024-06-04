端午金多寶2024｜5000萬頭獎六合彩6.9攪珠 今晚開售 兩冧巴旺
撰文：石國威
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下周一（10日）就是端午節，除了扒龍舟，還有發橫財機會。馬會宣布，六合彩端午金多寶攪珠將於下周日（9日）端午節前夕舉行，估計若以10元一注獨中，頭獎基金有機會高達5,000萬元。馬會指，近12次的端午金多寶中，有2個號碼特別旺，分別被攪出5次及4次，端午節金多寶2024資訊一文看清。
馬會早前公布會將每年六合彩金多寶攪珠從現時約7次，逐漸增至最多12次，為此調整金多寶儲備安排，料可增加出現一億元頭獎機會。6月9日晚舉行的端午金多寶攪珠，撥入金額將比年3,800萬元為多，馬會今日公布，估計若以10元一注獨中，頭獎基金有機會高達5,000萬元。
端午金多寶獎券將於今晚攪珠後在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（9日）晚上9時15分。為預留更多時間讓市民購買彩票，原定本周四（6日）的攪珠將不會舉行。
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「30」及「10」近12次端午金多寶中最旺場
馬會指，近12次的端午金多寶中，「30」號共攪出過5次，次數最多，其次是「10」號，被攪出4次。
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