日出康城單位業主涉拆部份主力牆　業主及承建商同被票控6月再訊

將軍澳日出康城第一期「首都」某單位，被揭發違規拆除部分主力牆以改建主人房的房門，屋宇署其後命令業主還原單位，並票控業主及工程承辦商6項罪名。案件今（29日）於觀塘裁判法院再訊，暫委裁判官洪玉暉將案件押後至6月24日，以待控辯雙方繼續商討案件。



日出康城首都一個單位疑被人打穿主力牆。（香港01記者攝）

將軍澳日出康城首都一個單位被質疑在裝修時打穿主力牆。（王譯揚攝）

兩業主被控未得同意下進行工程

2名被告：辜晉豪、黎俊傑，分別被控1項明知未經批准及同意進行建築工程罪及1項進行工程，而工程進行方式相當可能導致有人受傷或財產損毁的危險罪，指他們於2022年10⽉31⽇ ⾄ 2023年5月27日期間 ，身為將軍澳日出康城首都某單位的擁有人，明知未事先獲得建築事務監督的書⾯批准及書⾯同意，在上述處 所展開或進⾏建築⼯程，即拆除部分結牆 。

工程承辦商亦同被控

遠域企劃有限公司，同被控上述2項傳票控罪，指他們於2022年10月31日至2023年5月27日間，身為與將軍澳日出康城首都某單位拆除部分結構牆建築工程直接有關的承建商，進行該工程或授權∕准許進行該工程，而進行方式相當可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險

案件編號：KTS11159-11164/2024